Elen (19): S tátou už jsem nedokázala žít, udělal mi něco hrozného. Byla to poslední kapka

Byla to v podstatě taková normální rodinka. Máma, táta a dospívající dívka. Vše se změnilo ve chvíli, kdy na otce praskla nevěra a do té doby na první pohled bez problémů fungující rodiče se začali hádat. Vše vyvrcholilo rozvodem, maminka Elen začal pít. „Nebylo dne, aby nedala alespoň láhev vína. Logicky to skončilo tak, jak muselo,“ ohlíží se Elen tři roky zpět.

Hlavně pomáhat mamince

Věci pak opět vzaly rychlý spád. Rozchod, problémy řešené alkoholem a nakonec léčebna. Na to vše musel brát zřetel i soud a Elen nakonec skončila s tátou. „Chtěla jsem hlavně pomoct mamce. Věděla jsem, že když se zvládne vyléčit, tak že budeme bydlet spolu. Takže jsem to přijala jako fakt a nic moc neřešila.“

První měsíce byly bezmála idylické, alespoň v rámci situace. S otcem Elen vycházela skvěle, ve škole si nikdo ani nevšiml, že by se doma něco dělo, a mladá slečna měla hodně času na to, aby se věnovala mamince. Ta zvládla detox a mohla léčebnu opustit. „Chtěla ještě pár měsíců, aby se dala dohromady. Potřebovala si být jistá, že zvládne hlavně sebe. Takže jsme se dohodli, že ještě chvíli zůstanu tam, kde jsem,“ vysvětluje Elen.

Mohla za to ona!

A jako už poněkolikáté se zase vše začalo dít podivně rychle. Elen neměla příliš času na kamarády, tak si se souhlasem rodičů pořídila štěňátko australského teriéra, po kterém vždycky toužila. Otec si tou dobou našel novou partnerku, kterou si chtěl samozřejmě brát domů. Na první pohled dvě nesouvisející skutečnosti. Bohužel pro Elen však souvisely až moc.

Její táta totiž jednoho dne přišel s tím, že pes musí z domu. Děvče odmítlo s tím, že se klidně hned odstěhuje k mamce. Tím to mělo skončit, spor nijak neeskaloval, muž jen pokýval hlavou a odešel. O to větší šok Elen zažila, když přišla následující den ze školy.

Fenka byla pryč

„Malá Trinity byla pryč. Na psacím stole v pokoji jsem našla dopis, lépe řečeno několik málo slov od něj. Psal, že se fenky zbavil dřív, než mi to začne zasahovat do povinností. Já ale věděla, že to tím není, že ji nesnášela ta jeho nová nána, protože jí načůrala do bot.“

Elen okamžitě vyrazila za otcem do práce, kde udělala hysterickou scénu. „Dostala jsem z něj, že ji odvezl do útulku. Naštěstí ji ještě nikomu nedali, takže jsem si ji hned vzala. Pak jsem jela k otci, sbalila si věci a hned odjela k mámě. Už s ním nikdy žít nechci. Tak hroznou věc by mi neudělal ani největší nepřítel, natož vlastní táta. Ať se s tou svojí třeba zalknou, sobci!" Od té doby Elen tátu neviděla. Ten se jí sice už několikrát omluvil, ona s ním ale nechce nic mít.

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

