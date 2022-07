Hana (65): Dala jsem Ukrajince práci, ale hořce toho lituju. Vděk žádný, to nejhorší mělo teprve přijít

Hanka udělala všechno přesně tak, jak jí bylo doporučeno. A nutno říct, že byla napřed moc spokojená. „Přišla paní, mohlo jí být tak kolem padesátky. Říkala mi, že má doma zahradnictví. Teda spíše měla. A že tedy nemá problém se mi o zahradu starat a prý nemusí jít pouze o posekání, může dělat i další, odbornější zásahy,“ vypráví pro Čtidoma.cz.

Všechno vypadalo bez problémů

Přesně tak si to stále energická seniorka představovala. Sama by si tak mohla dělat jen věci, které jí baví a nejsou příliš fyzicky náročné. „Dohodly jsme se rychle. Nechtěla ani moc peněz, měly jsme velmi podobnou představu. Měla přijít za dva dny s tím, že všechno, co potřebuje, najde u mě. Tahat se tak s ničím nemusela.“

Paní z Ukrajiny tedy přišla, všechno vypadalo dobře. „Dorazila přesně ve stanovený čas, připravená okamžitě pracovat. Ukázala jsem jí, kde najde sekačku a potřebné nářadí. Rovnou jsme se totiž domluvily, že si udělá "exkurzi" po celé zahradě a postará se, když bude potřeba něco zastřihnout, vyplít a tak.“

Více škody než užitku

Hanka se samozřejmě zpočátku koukala, jak jde "zaměstnankyni" práce od ruky. Ale když uznala, že je to v pohodě, odešla za synem, který bydlel přes ulici. „Nechala jsem ji na zahradě, ke všemu měla přístup. Když jsem se ale za hodinu vrátila domů, ona tam nebyla. Uprostřed zahrady sekačka, poházené věci.“

Seniorka tedy všechno uklidila a snažila se zjistit, proč žena beze slova odešla. „Nic pořádného jsem se nedozvěděla. Na kontaktním místě mi jen řekli, že o tom nemají informace a že pro mě nemohou více udělat.“

Mnohem horší věci než nenadálý úprk ale Hanka zjistila následující den. „Když jsem šla pracovat na zahradu, zjistila jsem, že mi špatně ostříhala růže, posekala dva jehličnany a tak dále... Prostě spoušť. Takže jsem se vlastně přestala divit, že tak náhle odešla. Vděk žádný a ještě mi nadělala spoustu problémů.“

