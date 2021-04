Herecký idol Jean Paul Belmondo začínal jako boxer. O dceru přišel při tragickém požáru

Jeden z nejpopulárnějších herců své generace čerstvě oslavil neuvěřitelných 88 let. Jean Paul Belmondo se po mozkové mrtvici už několik let drží spíše v ústraní. Za svůj dlouhý život zazářil v několika legendárních filmech, ale nevyhnula se mu jedna rodinná tragédie. Co jste o tomto francouzském svůdníkovi možná nevěděli?