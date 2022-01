Ilona (45): Nachytala jsem je a nevím, co dělat. Tohle je horší, než kdyby měl manžel milenku

Život paní Ilony byl do jara letošního roku celkem nudný. Nic moc se toho nedělo, každý den byl téměř jako přes kopírák. Občas si postěžovala, že by chtěla trochu adrenalinu, ale většinou ji to brzy pustilo. To však netušila, co přijde a jak si s ní osud pohraje.