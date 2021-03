Známá influencerka (36) ukázala dítě, které má s nevlastním synem (21). Jeho otec prozradil, jak ho s ním podváděla

Je to takový zapeklitý vztahový trojúhelník. Populární ruská influencerka Marina Balmasheva byla vdaná za Alexeye Shavyrina. Zakoukala se však do jeho jedenadvacetiletého syna Vladimira. Mezitím však s Alexeyem adoptovali pět dětí. On je teď vychovává, zatímco Marina porodila Vladimirovu dceru, píše web Daily Star.