Iva (43): Manžel má milenku, nevadí mi to. Kdyby znal mé tajemství, hned by se rozvedl

V úterý a ve čtvrtek, jednou za dva měsíce víkend. To jsou dny, kdy není pan David doma, protože chodí do bytu své milenky nebo s ní jezdí na výlety. Manželka na něj čeká doma nebo má svůj vlastní program. „Chodí včas, když se zdrží, napíše smsku. Máme to takto už několik let a funguje to bez problémů,“ říká s naprostým klidem paní Iva.

Dobrovolně se trestá

S tím, že manžel chodí za jinou, je naprosto srovnaná. „Nevadí mi to. Opravdu ne, jen ať si užívá. Je mu dvaapadesát, takže kdo ví, jak dlouho mu to ještě vydrží. A jak dlouho on vydrží,“ směje se sympatická blondýnka. Tohle ale přeci musí mít nějaké důvody. Po chvíli přemlouvání se Iva rozpovídá.

Milenka manžela je totiž v jejích očích vlastně trest za to, co ona v minulosti udělala. „Zlobila jsem. Už když jsme byli manželé. Chodila jsem na místa, na která jsem chodit neměla. Moc si to vyčítám, David si to nezaslouží.“

Je to zvláštní, ale jsou šťastni

Málokdo asi pochopí to, co Iva říká. „Víte, pravidelně jsem navštěvovala sado-maso salon. Většinou jsem nic nedělala, jen jsem se dívala, měla jsem to tak domluvené. Moc mě to vzrušovalo. A několikrát jsem se tam vyspala s majitelem,“ šokuje žena, do které byste takovéto choutky určitě neřekli.

I když s tím přestala už před mnoha lety, stále to má v sobě a cítí to jako obrovskou křivdu vůči manželovi. „Tvrdím mu, že mohu mít sex jen málo. A proto jsem mu navrhla, ať si najde milenku. Jen jednu, nesmí to střídat. Ale chci mu také dopřát.“

Najít v jejích slovech logiku by asi bylo příliš složité, nemá cenu se o to pokoušet. Každopádně vztah Ivy a Davida je spokojený, jsou spolu šťastni a pokud to takto půjde dál, vydrží spolu až do smrti.

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

