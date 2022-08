Jan (37): Jak se zbavit tchyně? Udělal jsem něco, na co myslí každý chlap, ale nemá na to odvahu. Ta ženská u nás byla skoro pořád

Když se Jan s Karlou vzali, nic nenasvědčovalo tomu, že by jim jeho tchyně měla začít dělat ze života peklo. „Všechno začalo zhruba v době, kdy se narodil malý Karlík. Ta ženská začala mít pocit, že umí všechno nejlépe a že snad snědla všechnu moudrost světa. Její přiblblé rady přitom nikdo nemohl brát vážně,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Honza.

Tchyně si našla byt kousek od nás

Podle něj tchyně zůstala v době svého mládí. „To, co nám říkala, mohlo být populární kdysi dávno, když měla ona malé děti. Ale v tomhle ohledu se všechno vyvíjí, téměř každý rok jsou jiné názory, další poznatky, všechno se posouvá dopředu. Kecala nám i do toho, jaký kočárek je podle ní nejlepší, jak správně pečovat o synovu prdelku a tak. Prostě hrůza.“

Pokud se vše popisované dělo po telefonu, Jan zůstával relativně v klidu. I jeho manželka začínala mít na matku averzi, takže jí většinou vše odkývala a zařídili se po svém. „Hranici překročila ve chvíli, kdy nám oznámila, že si našla byt poblíž nás a bude tam jezdit, aby nám pomáhala. Takže u nás byla nasáčkovaná čtyřikrát, pětkrát týdně. A to se fakt nedalo.“

Využil jsem její vlastní taktiku

Mladý pár se s ní zkoušel nejprve domluvit po dobrém. „Hlavně manželka se mamince snažila vysvětlit, že je to náš život, že ji čas od času rádi uvidíme, ale takhle to nemůže být. A jak to dopadlo? Paní se urazila s tím, že když o její rady nikdo nestojí, tak si klidně můžeme shnít. Žena tuhle válku nervů neustála a nakonec souhlasila se vším, co do ní hustila.“

Honza týdny přemýšlel, co s tím. Věděl, že je to neúnosné. „Rozhodl jsem se jednat. Fakt jsem tu bytost nenáviděl. Vymyslel jsem na ni několik pastiček s tím, že nakonec využiju její vlastní zbraně. Začal jsem ji opravovat, hledat věci na internetu a ukazoval jsem jí, v čem se plete. Založil jsem na to nástěnku, kam jsem každý den připíchnul barevně znázorněné, co udělala špatně a čím nám uškodila.“

Vyhrát mohl jen jeden

Byla to nefalšovaná bitva, ze které mohla vítězně odejít kterákoli strana. „Byl jsem asi hodně odporný, někdy jsem sám v sobě pochyboval, jestli už to nepřeháním. Ale vždycky jsem se přesvědčil, že je to pro dobro věci. Zkrátka dělal jsem něco, na co myslí každý chlap, ale nemá na to odvahu.“

Honza nakonec vyhrál. Dva týdny intrik a okopávání kotníku byl pryč a tchyně kapitulovala. „Sbalila si svých pět švestek a odtáhla tam, odkud přišla. Byla to neuvěřitelná úleva. Zase jsme mohli svobodně dýchat a starat se o naše dítě tak, jak jsme sami uznali za vhodné.“

