Jan (43): V mobilu syna jsem objevil podivnou věc. Je mi trapně, ale bojím se, koho nám přivede domů

Udělal to vlastně jen ze zvyku, ze setrvačnosti. „Nelustruju mu mobil proto, abych ho soudil za to, s kým si píše nebo kam chodí. Už v patnácti jsem mu ale oznámil, že budu dělat namátkové kontroly, abych se přesvědčil, že nepadá do nějakého maléru,“ říká třiačtyřicetiletý podnikatel.

Jeho zkušenosti jsou totiž špatné, dobře si uvědomuje, co v tomto věku prováděl on. „Začalo to cigaretami, pak tráva, nakonec jsem jel skoro rok v tvrdých drogách. Dostali mě z toho rodiče. Já chci zabránit tomu, aby se jakýkoli podobný "proces" vůbec rozjel.“

Čekal hodně, ale toto ne

Proto se čas od času přesvědčil, že je se synem všechno v pořádku, nikdo mu nevyhrožuje nebo si nedomlouvá nic nelegálního. „Chápu, že si to může smazat. Ale pro můj klid...prostě mé vlastní dospívání je mi odstrašujícím příkladem,“ má jasno Jan.

Když se tentokrát do telefonu podíval, nevěřil vlastním očím. Čekal mnohé, na toto však připravený nebyl. „Byl tam s kamarádem, nebo jak to nazvat? Drželi se za ruce. Můj kluk měl na sobě růžový outfit, na hlavě něco jako čelenku. Kdyby někde dělali reklamu na homosexuální páry, tihle dva by to museli vyhrát.“

Pravda nebo vtip?

Pro Jana se další dny staly noční můrou. Stále nevěděl, co si má myslet. Je jeho syn gay? Nebo byly fotky nahrané, protože věděl, že se táta do telefonu dívá? „Mohl bych se ho samozřejmě zeptat. Jenže se bojím odpovědi. Co když jen zapomněl promazat fotogalerii a jednoho dne nám domů přivede přítele?“

Obavy a nejistota už se podepsaly i na práci. „Nic mi nejde, nesoustředím se, jsem nevrlý na klienty. Všechno je špatně. Jestli mě jen trestá, že mu lezu do mobilu, tak mu to nedaruji. Ale hrozně se mi uleví. Ale co když...“

Pro Jana je prý "tradiční rodina" vším. Sám říká, že se svojí manželkou je dvacet let, nikdy jí nebyl nevěrný a rozhodně by nešel do rozvodu. „Nevím, co mám dělat, jsem zoufalý. Doufám, že se to již brzy vyvrbí. Do té doby...no, budu přežívat.“

(V příběhu je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

