Jana (44): Manžel nechtěl dítě, tak jsem na něj políčila pastičku. Takovou reakci jsem ale nečekala

Pro Janu se život ubíral přesně tak, jak si vysnila. Vysoká škola, pár let praxe, vztah, manželství. Teď mělo být na řadě dítě. „Nechápala jsem, že mi to řekl jen týden po svatbě. Prostě mi oznámil, že teď děti nechce, protože bude hodně pracovat a doma chce mít klid. Sobecké, necitlivé, hnusné,“ pění se sympatické blondýnce ještě dnes krev v žilách.

Byl opilý tak akorát

Pro cílevědomou ženu to samozřejmě nebyla odpověď, která by ji uspokojila. A už vůbec ji nechtěla jen tak přejít. „Na oko jsem z toho nedělala drama. Ale uvnitř sebe jsem uvažovala, jak to navléknout, abych otěhotněla. Dlouho jsem na nic smysluplného a nenápadného nemohla přijít,“ přiznává.

Asi po dvou měsících jí pomohla náhoda. David se vrátil z oslavy povýšení v práci ve stavu, který byl podle Jany "tak akorát". Prostě ani moc opilý, ale zase ani málo. „Zařídila jsem, že si při "tom" nedal pozor tak jako vždycky. Sice ještě nebylo vyhráno, ale podle lékařů neměly být s početím žádné problémy. Takže jsem doufala.“

Nevěděla jsem, co se děje

Osud tomu chtěl, že opravdu stačila jedna Davidova "nepozornost" a Jana otěhotněla. „Byl to malý zázrak. Ale šla jsem tomu naproti, věřila jsem. Proto mě to zase tolik nepřekvapilo. Takže jsem začala řešit, jak to říct manželovi. Věděla jsem, že bude peklo, ale zároveň doufala, že se to brzy přežene a nakonec bude mít radost.“

Na "věc" šla hned následující víkend. David měl kupodivu jeden den volno, pár si vyjel na výlet. „No, co vám budu povídat. Uragán je slabý odvar proti tomu, jak na mě spustil. Vyslechla jsem si toho hodně, další dva dny mlčel. Pomalu jsem si začínala myslet, že z toho bude větší komplikace, než jsem předpokládala.“

Dal kvůli nám výpověď

Pak ale přišlo něco, co absolutně nečekala. Její manžel totiž přijel z práce s několika krabicemi věcí. „Sdělil mi, že vyklidil kancelář a dal výpověď, aby se mohl věnovat rodině. S ředitelem se domluvili, že může skončit hned, protože na jeho místo se tlačilo několik dalších lidí. Strašně moc mě překvapil a dodnes jsem mu za to neskutečně vděčná.“

Asi nikoho nepřekvapí, že dnes mají Jana s Davidem dvě děti, kluka a holku. Možná nemají tolik peněz, jako kdyby zůstal v původní práci. Přesto jsou spokojeni a jak oba říkají, už by rozhodně neměnili.

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

