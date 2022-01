Jaroslava (64): Ze syna se stal jiný člověk, může za to snacha. Přistihla jsem je přímo u toho

Karel nikdy nevyčníval z davu. „Zaměstnání za přepážkou v bance pro něj bylo ideální. Nemusel skoro nic řešit z vlastní iniciativy. Na druhou stranu vše, co mu nadřízení dali za úkol, do puntíku splnil. Byl zkrátka pečlivka,“ vzpomíná dnes paní Jaroslava, která dodnes nemůže pochopit, jak moc se Karel změnil.

Kam v noci chodil?

Vše podle ní začalo tři roky po narození Tadeáška. Dítě bylo zdravé, nemělo prakticky žádné problémy a celá rodina byla na vrcholu blaha. Jednoho dne se však Karel nevrátil z práce domů. „Když jsem se Jany zeptala, odpověděla mi, že o tom ví a nemám nic řešit,“ tvrdí Jaroslava. Opravdu se o nic dále nestarala až do chvíle, kdy se situace opakovala znovu a znovu. „Stalo se to pravidlem. Každý měsíc nebyla dvě noci doma a nechtěli mi říct, co se děje.“

Pro Jaroslavu to bylo nepochopitelné i proto, že její syn až do osmadvaceti let bydlel doma, jen párkrát přespal u kamaráda. Nechodil na diskotéky, po nocích se netoulal. „Až na výjimky spal vždycky doma. A když náhodou ne, byl u Pepíka z vedlejšího domu.“

Stále stejný ošklivý motel

Logicky se o syna bála. Rozhodla se tedy, že si na něj najme soukromého detektiva, který ho bude sledovat. Dnes uznává, že to dělat neměla. „Vypátral ho docela snadno. Pronajímal si totiž pokoj ve stále stejném motelovém pokoji. Takový ošuntělý, opravdu ošklivý už na první pohled. Nikdy bych se tam neubytovala,“ má jasno Jaroslava.

To ale nebylo zdaleka to nejhorší. Detektiv totiž Ivaně řekl, že fotky dělat nebude, ale vezme ji přímo na místo. Z blízkého kopečku je prý dalekohledem vidět až do pokoje a „paní neuteče vůbec nic“.

Zavřel se v koupelně a čekal

Dana se tedy sebrala a v doprovodu detektiva se k motelu vydala a pak se začal odehrávat příběh, na který by nejraději zapomněla. Karel přijel, zaparkoval před motelem a z auta vyndal kufr, který už toho zřejmě hodně pamatoval. Vešel s ním do pokoje a zavřel se koupelně. „Neviděla jsem, co tam dělá. Myslela jsem, že se sprchuje a čeká na nějakou prostitutku,“ řekla Jaroslava.

Žena opravdu přijela. Ale byla to její snacha Jana. Vešla do stejného pokoje, kde byl Karel. A pak to přišlo: Karel se vyřítil z koupelný v šílené masce a nožem v ruce. „Málem jsem dostala infarkt. On do ní začal bodat! Trvalo to asi tři minuty, pak si nad ni stoupnul a začal se smát. Jana se také zvedla a začali se líbat. Pak měli sex. Utekla jsem,“ popsala Jaroslava.

Dodnes si vyčítá, že do motelu šla. „Moje snacha udělala ze syna jiného člověka, zrůdu. Nutí ho převlékat se do podivných kostýmů a pak...nechci na to vůbec myslet. Takový hodný kluk to byl. Nikdy jim neřeknu, že o tom vím. Ale náš vztah už není jako dřív.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

KAM DÁL: Vdaná učitelka svedla svého žáka. Na povrch vypluly podrobnosti, které nejsou pro každého.