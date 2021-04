Je to ještě sexy? Madonna se opět svlékla a její dcera odhalila chlupaté podpaží

Madonna rozhodně vypadá skvěle, o tom není pochyb. Kvůli nehodě v únoru 2020, kdy si hned v začátku turné Madame X zranila koleno, však musela na dlouhé měsíce změnit všechny plány. Turné neodjela, pět měsíců chodila o berlích a na pravidelné cvičení mohla na dlouho zapomenout.

Bolesti ji neustále provázely, přidaly se k nim obtíže se zády, jak už tomu bývá při dlouhodobé rekonvalescenci dolních končetin. Její tělo, zvyklé na pravidelnou sportovní zátěž, tak dostalo nečekanou ránu. A jak je vidět na posledních odhalených fotografiích, do tradiční nadměrně úžasné kondice už se ho zpěvačce dostat nepodařilo.

Je to problém? Vůbec ne, vždyť Madonna už má věk na to, aby si dopřála odpočinek a užívala si klid. Má k tomu prostředky, a především nemusí nikomu nic dokazovat. Jenomže když jste po celý svůj život jednou z nejžádanějších žen světa, asi je těžké přijmout fakt, že ten božský nástroj už není tak dokonalý. Madonna tak postuje fotky v koženém sexy prádle, obličej projede několika filtry a fotky vyvolávají spíše stud, než aby v někom probouzely touhy. Ví to zpěvačka? Podle jejího přístupu k životu je jí to určitě úplně jedno.

Hrdá na své děti

Pro ni jsou důležité zcela jiné priority. Velmi ráda ukazuje na instagramu své adoptivní děti, které úžasně tancují a ona je v jejich pohybových aktivitách oddaně podporuje. A když si děti samy řeknou, klidně si s nimi rozdá taneční battle. Madonna je pyšná i na svou nejstarší vlastní dceru Lourdes. Z té vyrostla nádherná dívka, avšak pokaždé, když se na maminčine instagramu objeví, vyvolá ostrou diskuzi. Lourdes je totiž vyznavačkou přirozeného vzezření, a tak při poslední společné fotce s mámou odhaluje v zelených tílkových šatech opravdu huňatě ochlupené podpaží. Reakce fanoušků se dělí - jedni chválí vzhled dvou krásných žen, mnozí jen těžko přehlížejí výrazný černý flek nad rudou kabelkou. „Proč?“ ptá se jeden, zatímco druhý umístí jen zeleného smajlíka, kterému není příliš dobře.

Madonna oslovuje dceru jako Lolu a k fotografii napsla něžný popisek: „Jako když se kolem vás vznáší kousky vašeho srdce…“ Do vzhledu své holčičce tedy rozhodně nemluví a nastavené to mají asi i opačně. Jinak by Lourdes jen těžko vydýchala maminčiny botoxové injekce a další zjevně podstoupené úpravy těla.

