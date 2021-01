Jedenáctiletého chlapce unesl manažer pizzerie. Když se po 4 letech vrátil domů, požádal o špagety a masové kuličky

Nejhorší můra jakéhokoli rodiče si Craig a Pam prožili na vlastní kůži. Jejich malý synek zmizel a oni neměli tušení, jestli žije nebo ho někdo zavraždil. Netušili, jestli trpí bolestmi. Co ale věděli bylo, že ho nikdy nepřestanou hledat. „Nikdo si neumí představit, co jsme prožívali. Děsivé, mučivé a prázdné. Takové byly naše životy,“ nechal se slyšet Craig.

Otec si myslel, že jde o vtip

Shawn o svých zážitcích hovořil rok po shledání s rodinou v show Oprah Winfreyové. Vysvětlil, že měl přístup k internetu i telefonu, ale nesměl nikoho přímo kontaktovat. Jednou ale napsal na stránku stránku, která byla zřízena v rámci pátrání.

„Jak dlouho budete hledat svého syna?“ zeptal se tam rodičů pod svým skutečným jménem. Bohužel jeho otec si myslel, že je to jen něčí hloupý žert, takže nereagoval. „Doufal jsem, že jim to alespoň naznačí, že jsem v pořádku a že mě mají stále hledat,“ tvrdil Shawn.

Policii pomohla chyba i štěstí

Policie po něm sice stále pátrala, ale chyby Devlina se dočkala až po oněch čtyřech letech. Zvrhlík totiž unesl dalšího chlapce, třináctiletého Bena Ownbyho. Jenže tentokrát už nezmizel jako pára nad hrncem, svědci si naštěstí všimli bílého vozu, který z místa činu velkou rychlostí ujížděl. Chlapci pak byli nalezeni v Devlinově domě.

Policisté okamžitě kontaktovali rodiče, aby jim novinku sdělili. Po čtyřech letech jim řekli, že jejich syn je v pořádku a v bezpečí. „Zhroutili jsme se. Byl to hovor, který si budu pamatovat do konce života. Je těžké slovy vyjádřit, jaké pocity jsme měli. Bylo to jako sen a my se báli, že se probudíme,“ vzpomínal Craig.

Milion pohřešovaných dětí za rok

Když se Shawn vrátil domů, rodiče prý jen poslouchali, jak celé hodiny mluví se svými sestrami Jackie a Jenny. „Byli moc šťastni, že jsou spolu. A Shawn mě požádal o své oblíbené jídlo, špagety a masové kuličky. Strašně moc to pro mě znamenalo,“ dodala Pam.

V USA každý rok zmízí obrovské množství dětí. Podle národních statistik jde ročně o 800 tisíc až 1,3 milionu pohřešovaných dětí. Neuvěřitelné číslo, které samozřejmě nezahrnuje jen únosy, ale například i útěky z domova.

