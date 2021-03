Jeho bisexuální partnerka přivedla domů přítelkyni. Ve třech teď čekají miminko a prozradili plány do budoucna

Bude to chlapeček, což přivítal nejen Jimmy Silva s nadšením. Samozřejmě jemu i nastávající mamince gratulují také jejich fanoušci na sociálních sítích. Všichni totiž bedlivě sledovali, jak se jim s početím potomka zadaří, protože trojice to oznámila veřejně na Instagramu, píše web Daily Star. „Vypadá tak šťastně a Jimmy je opravdu pyšný,“ píše jeden z komentujících.

Dlouhá cesta životem

Těhotná je jedenatřicetiletá ChaCha Va Voom, se kterou se Jimmy seznámil před deseti lety na škole. Začali spolu chodit, ona je však bisexuálka, a tak chtěla v rámci sexu prozkoumat i "druhou stranu". Jimmy nebyl proti a když domů přivedla Summer Pelltierovou, všichni tři nakonec zjistili, že je k sobě váže silné pouto.

„Za téměř devět společných let je to další krok v našich životech. Nyní bude naše cesta zahrnovat další osobu,“ napsala si spokojená trojice na Instagramu. Všichni se "oženili" loni v únoru a dítě plánují vychovávat společně.

Chce je mít těhotné obě

Brzy zřejmě přijdou další děti, protože Jimmy přiznal, že by byl rád, kdyby obě jeho manželky byly těhotné současné. „Pro mě to znamená spoustu práce, ale jdu do toho,“ oznámil. A nikdo nemůže pochybovat o tom, že to myslí vážně. Tihle tři už si prošli mnoha nástrahami, takže se dá říct, že jsou dostatečně zoceleni a připraveni na všechno možné.

