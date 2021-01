Jiří Štaidl: Geniální textař Karla Gotta zemřel kvůli děsivé autonehodě v pouhých třiceti letech

Byla to povedené bratrská dvojice. Scenárista a textař Jiří Štaidl a jeho bratr hudební skladatel Ladislav Štaidl společně vešli do světa československého hudební branže. Jeden z nich však zemřel předčasně, i když měl světu dát ještě mnoho krásných písní. Co vše za svůj krátký život složil a co se vlastně s Jiřím Štaidlem stalo?