Jsem opravdu stydlivá, tvrdí Kim Kardashian. Tyhle fotky z ráje na to ale nevypadají

Televizní celebrita Kim Kardashian si užívá dovolenou poblíž Bahamských ostrovů a z nudy už nejspíš neví, co by dělala. „Jsem opravdu stydlivá,“ sdělila teď svým fanouškům na Instagramu v miniaturních plavečkách. Jasně, všichni jí to věří. Tak teď ještě tu o Popelce...