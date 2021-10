Kameramanka Halyna mu krvácela v náruči. Blízký přítel zastřelené filmařky se zlobí na lehkovážné producenty

Zpráva o tom, že hollywoodská hvězda Alec Baldwin při natáčení filmu Rust zastřelila kameramanku a zranila režiséra zasáhla celý svět. Vždyť Baldwin, jeden ze čtyř slavných bratrů, v minulosti točil třeba s Meryl Streep, Diane Lane nebo Penelope Cruz, byl manželem Kim Basinger, moderoval předávání Oscarů a sám je držitelem cen Emmy i Zlatého Globu. Je otcem šesti dětí a jeho šťastný život se v jediné vteřině proměnil v noční můru.

Po výstřelu ze zbraně, kterou mu podal asistent režiséra, zasáhl náboj kameramanku Halynu Hutchins a způsobil jí smrtelné zranění. Herec se na place sesypal, poté odjel vypovídat na policii a okamžitě se spojil také s jejím pozůstalým manželem Mattem, kterému vyjádřil hlubokou soustrast. Jenomže celá nešťastná událost bude mít zřejmě nejen pro Aleca Baldwina krutou dohru.

Umírala mu v náruči

Když talentovanou kameramanku Halynu zasáhl náboj, spadla do náruče svému dlouholetému příteli a kolegovi Sergi Svetnoyovi. Ten po několika dnech od osudné tragédie popsal na svém facebookovém profilu fatální moment. „Obdržel jsem stovky telefonátů, textovek, dopisů se slovy podpory a kondolencí ode dne tragédie s Halynou Hutchins... Znal jsem Halynu, a ne jen jediný rok. Pracoval jsem s ní na většině jejích filmů, někdy jsme se dělili o jídlo a pití... Společně jsme se škvařili pod sluncem, mrzli ve sněhu. Pečovali jsme jeden o druhého. Ano, mohu říci se 100% jistotou, že jsme byli přátelé. Byli!!!...“ napsal v srdceryvném vzkazu Sergi a přiznal, že se mu v posledních dnech ozvala také média z mnoha zemí, aby jim popsal, co přesně se na place v osudnou chvíli stalo. „Stál jsem těsně vedle Halyny v momentě tohoto fatálního výstřelu, který jí vzal život a zranil režiséra Joela Souzu. Držel jsem ji v rukou, když umírala. Její krev byla na mých rukou,“ popsal zoufalý Halynin přítel.

A v další části své promluvy k veřejnosti odhalil také svůj náhled na celý incident. „Chci říci svůj názor, proč se to stalo, myslím, že na to mám právo. Je to chyba nedbalosti a neprofesionality. Nedbalost ze strany osoby, která měla zkontrolovat zbraň a neudělala to, osoby, která měla oznámit, že je nabitá a neudělala to a nedbalost ze strany osoby, která měla zbraň zkontrolovat předtím, než ji donesla přímo na místo natáčení. A výsledkem je smrt člověka!“ popsal emotivně Sergi, a podivil se upřímně nad tím, jak takovou odpovědnost mohla mít na svých bedrech 24 letá dívka. „...Neexistuje, aby 24 letá žena mohla být profesionálkou ve zbraňařství... Profesionály jsou lidé, kteří strávili roky na natáčeních, lidé, kteří svou práci znají od A do Z, to jsou lidé, kteří znají bezpečnost a jsou schopni reagovat reflexivně, tito lidé nepotřebují, aby jim na place někdo říkal, že mají například položit pytel s pískem na stativ nebo zafixovat žebřík či oplotit místo exploze. Tito lidé to mají v krvi. A proto volám k zodpovědnosti producenty!“

Nešetřete na profesionálech!

Slova Sergiho Svetnoye potvrdili v posledních dnech i mnozí další profesionálové z filmařské branže a i oni volají po najímání odborníků na natáčení a nemít na prvním místě peníze a šetření. „Rozumím, že pokaždé bojujete s rozpočtem, ale nemůžete dopustit, aby se stalo tohle. V každém oboru na place by měl být alespoň jeden profesionál, který svůj job umí. To je absolutní nutnost, aby se předešlo takovým tragédiím, jakou byla ta s Halynou. Nikomu nepřeji, aby si musel procházet tím, čím si prochází její manžel Matt a jejich syn Andros. A Alec Baldwin, který držel zbraň v ruce. Do konce života musí žít s tím, že sebral život jinému člověku jen proto, že někdo nebyl profesionálem ve své pozici...“ Poslední věty filmaře Sergiho jsou jasným apelem směrem k šetřivým producentům: „Drazí, najímáním profíků si kupujete klid v duši pro sebe i lidi kolem vás. Ano, profesionálové stojí více peněz... Ale ušetřená penny může stát lidský život! A vy nejste ti, co dávají příležitost najatým lidem, aby si něco vydělali, ale právě ti najatí lidé vydělávají peníze vám. Nezapomínejte na to!“

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Ve filmařském byznyse se točí miliardy dolarů, přičemž za poslední rok a půl je tento průmysl celosvětově nejzasaženějším kvůli pandemii covid 19. Producenti se tak snaží šetřit, kde se dá. Ani nízkonákladový film jakým je Rust, a na jehož financování se podílí i český producent Petr Jákl, by tedy neměl být výjimkou. A měl by se stát mementem pro všechny tvůrce v zábavním průmyslu, aby pro ně byla bezpečnost všech lidí na place na prvním místě.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Kameramanka Halyna Hutchins zemřela i přes poskytnutou lékařskou první pomoc na místě, a okamžitý převoz helikoptérou do nejbližší nemocnice. Zraněný režisér Joel Souza měl štěstí v neštěstí, střela jej pouze lehce poranila a byl již odpoledne po incidentu v domácí péči. Alec Baldwin čelí ve veřejném prostoru nařčením, že neměl střílet směrem k lidem, i když v ruce držel pouze nefunkční zbraň. A před soudem se bude muset zodpovídat také z pozice producenta filmu. Právě k němu osobně se totiž vztahují předchozí stížnosti ze štábu, na které jeho produkce údajně včas a dostatečně nereagovala.

Zdroje: twitter.com, facebook.com - Serge Svetnoy, profimedia.cz, wikipedie

KAM DÁL: Petr Jákl: Slepé náboje mají na starosti zbrojíři, říká k tragédii spoluproducent westernu Rust a posílá Baldwinovi vzkaz.