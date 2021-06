Karolína (50): Manžel udělal věc, ze které se mi zvedl žaludek. Chtělo se mi brečet, to by nikdo nepřekonal

Oba dva milují zimu. Často vyráželi na hory s partou kamarádů, ale klidně i sami ve dvou. Nebyl to pro ně problém, i po pětadvaceti letech uměli jeden o druhého pečovat, říkat si pěkná slovíčka a hlavně spolu trávit čas. Což dnes mnohdy nedokáží ani lidé, kteří se zrovna seznámili.

Nejsem naivní holčička

„Bylo to asi tím, že jsme se potkali v době, kdy ještě nefrčel internet, chytré telefony a všechny tyhle vychytávky. Našli jsme hodně společných témat a ta nám vydržela,“ vzpomíná Denisa, pro kterou byla vždycky rodina na prvním místě. Když obě dcery odešly z domu, chtěla se více věnovat sama sobě.

V podstatě nebylo nic, co by jí teď chybělo. Možná trochu vášně, ale chápala, že už to nikdy nebude takové jako v době, kdy se s Karlem znala pár měsíců. „Nejsem žádná naivní holčička, co by čekala, že ji bude chlap nosit na rukách do konce života. Má také své koníčky, věnuje se jim, já zase svým. Tak je to v pořádku.“

Zůstala stát v němém úžasu

Denisa si nemyslela, že ji ve vztahu ještě něco překvapí. Jednou však přišla domů o něco dříve z práce. Jako vždy si chtěla hned umýt ruce, tak šla do koupelny. Ve dveřích však zůstala stát v němém úžasu. „Ten vůl měl nohy v umyvadle a myl si je. Oškrabával všechnu špínu, kterou za ten den nabral,“ kroutila hlavou Denisa.

Její manžel pracuje jako automechanik, takže do odpadu odtékalo všechno možné. „Nechápu, proč si nemohl stoupnout do sprchy. Chtělo se mi opravdu brečet, přišlo mi to totálně nechutné. Vždyť já si tam myju obličej, pokládám si tam krémy a další věci!“

Uvažovala o rozvodu

Jestli nikdy neměla důvod k rozvodu, po této zkušenosti nad ním začala Denisa vážně uvažovat. „Pro někoho to může být banalita. Ale já myslím, že by to jen tak někdo nerozdýchal. Hodně dlouho jsem si to přehrávala v hlavě,“ přiznala Denisa.

Nakonec ale mezi manželi zvítězilo to, co je spojovalo celých pětadvacet let. Respekt, porozumění a umění si věci vysvětlit. Karel musel slíbit, že nohy si bude sprchovat a umyvadlo bude sloužit jen na ruce a obličej. „Věřím, že to dodržuje. Od té doby jsem ho nenačapala,“ uzavřela Denisa.

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

