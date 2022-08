Klára (29): Pravda není vždycky správné řešení. Snoubenci jsem se přiznala, on zrušil svatbu s tím, že na to nemá

Jejich vztah byl vždycky založený na toleranci a vzájemném respektu. Byli hrdí na to, že si nemusí lhát a všechno si říkají na rovinu od samého začátku. I s prvním nesmělým randěním už to spolu "táhli" osm let. „Správný čas na svatbu, že? My jsme si to mysleli také, proto jsme se rozhodli, že do toho praštíme,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Klára.

Peníze jsme řešit nemuseli

Mělo to být velké. Ani jeden z nich neměl hluboko do kapsy, oba pracovali za velmi slušné peníze a ještě si něco vydělávali bokem. „Když bych to sečetla, měli jsme měsíčně kolem čtvrt milionu. Vlastní dům i auto, žádné půjčky. Značka ideál,“ usmívá se sympatická brunetka, která si vysnila princeznovskou svatbu. A přesně taková také měla být.

Pronajali si rezidenci kousek za Prahou s velkou zahradou. Oslovili několik svatebních agentur, aby nakonec vybrali sice tu nejdražší, ale takovou, která slibovala opravdovou pohádku. „Mysleli na každý detail, na každý kvítek, prostě komplet všechno dokonalé. Moc se mi to líbilo. A samozřejmě i to, že jsem se vůbec o nic nemusela starat.“

Lež nemá krátké nohy

Jenže každá pohádka má svůj konec. Tahle bohužel skončila ještě dřív, než pořádně začala. „Jestli vám někdo říká, že lež má krátké nohy a s pravdou dojdete nejdál, nevěřte mu. Je to totální blbost. Pokud máte něco z minulosti, na co nejste pyšní, ale dosud to neprasklo, tak to nechte spát. Hlavně se nepřiznávejte v nesprávný čas.“

Klára chtěla mít před svým nastávajícím čistý stůl. U oběda den před svatbou mu tedy řekla něco, co zatím dusila hluboko v sobě. „Přiznala jsem se k tomu, že jsem několik měsíců pracovala jako call girl. Ne v Česku, hlavně v Itálii. Bylo to už dávno, nejsem na to samozřejmě pyšná. Ale čekala jsem trochu pochopení.“

Všechno zrušil během několika minut

To se však nedostavilo. Naopak, pro Ivana to byla velká zrada. „Vůbec mě nechtěl poslouchat. Řekl mi, že jsem děvka, že na život se mnou nemá a že jsem ho hrozně zklamala. Od oběda odešel, nechtěl si nic nechat vysvětlit. Asi za hodinu mi přišla zpráva, že svatbu ruší. Že se nemám o nic starat, abych neudělala ještě více škody.“

Svému snoubenci volala snad tisíckrát, nedovolala se. „Opravdu to skončil. Obvolal a obeslal svatební hosty s tím, že je konec. Omluvil se, nahradil jim škody a tak. Když jsem se pak vrátila domů, měl všechno pryč. Na stole jsem našla vzkaz, ať mu nevolám. Asi za dva měsíce jsme se sešli, ale nikam to nevedlo. Pravda mě stála všechno.“

