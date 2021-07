Kristýna (57): Na stará kolena úplně zblbnul, rozvedli jsme se. Tohle by nerozdýchal nikdo

Těžko byste hledali spokojenější pár. Mezi přáteli oblíbení, protože nezkazili žádnou zábavu. Když byli sami, i po 35 letech si dokázali vyhovět a druhého stále překvapovat. Zdálo se, že tuhle idylku nemůže nic narušit. Pak se ale stalo něco, na co by Kristýna nepomyslela ani v tom nejhorším snu.

Stalo se to tak náhle

Psal se únor roku 2019. Partneři plánovali zimní dovolenou na poslední chvíli, dříve nebyl kvůli pracovnímu vytížení čas. „Chtěla jsem do Rakouska, Pavel chtěl zůstat v České republice. Nakonec jsme zvolili Slovensko. Kompromis, který byl pro oba dva akceptovatelný. Jako vždy jsme se v pohodě dohodli,“ vzpomíná Kristýna.

Jenomže jednoho dne přišel Pavel domů s tím, že nikam nejede. Bez důvodu, prostě to jen oznámil. „Zalezl si do pracovny, celý víkend jsem o něm nevěděla. Jen si vždy došel do ledničky pro jídlo. Vůbec jsem netušila, co se děje.“

Chtěl všechno prodat

V neděli začal Pavel obcházet po domě a do pracovny nosil různé věci. Obraz, motorovou pilu, ale i broušené vázy nebo Kristýniny šperky. „Když jsem na něj udeřila, řekl mi, že všechno prodá. Prý to potřebuji jiní mnohem víc. Ptala jsem se ho, kdo peníze potřebuje. Jestli nějaké děti nebo nemocní lidí. Odpověděl, že se nemám ptát, pokud nechci, aby se má duše po smrti smažila v pekle.“

Kristýna se nejprve začala smát. Myslela si, že je to jeden z Pavlových vtipů a že rozehrál nějakou hru, aby ji pobavil. Když ale za pár dní některé věci z domu zmizely a zdálo se, že budou mizet i další, došlo jí, že to je realita.

Nestačila se divit

Kristýna manželovi tajně prohledala pracovnu, kapsy i notebook. A nestačila se divit. Její partner se dal dohromady s jakousi sektou nebo skupinou, která z něj tahala peníze. „Úplně mu vymyli mozek. Tohle už nebyl on, nepoznávala jsem ho. Stále chodil a něco si mumlal. Chtěl prodat všechno, co šlo odvézt.“

Nešťastná žena se nakonec svěřila kamarádce. Ta to řekla svému manželovi a všichni tři Kristýnu sbalili, posbírali, co ještě zbylo, a odstěhovali ji dočasně do domu přátel. „Věřila jsem, že se dá dohromady. Ale nestalo se. Po půl roce jsme se rozvedli. Nemám o něm zprávy, prý odjel někam do Jižní Ameriky.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

