Mafián Krejčíř vězněn daleko od domova. Podivný útěk před policií a fotbal ve vězení se slavným vrahem

K velkým penězům přišel již na počátku 90. let, kdy si se společníky založil firmu Corado, která skupovala tisíce kupónových knížek, které následně úspěšně investovali. Po roce 2000 už byl miliardářem a také jednou z nejobávanějších postav podsvětí. O tom, že potřeboval navenek vzbuzovat dojem solidního podnikatele, ale zároveň mu nevadilo, když se o jeho nekalostech referovalo na veřejnosti, popisuje novinář Josef Klíma. “Šlo mu o respekt, když máš respekt, tak máš všechno.”

Útěk jako z filmu

Radovan Krejčíř byl v Česku brán jako krutý, nesmlouvavý a násilný člověk. Po několika podvodných obchodech hlavně v oboru pohonných hmot si získával kontakty, které mu oproti konkurentu Mrázkovi chyběly. Policisty, politiky a soudce musel získat na svoji stranu, aby mohl nadále rozvíjet svoje černoty.

Krejčíř se snažil spojit s Mrázkem, což umožňovala jeho účast ve státním podniku Čepro. Spíše než spojení sil se rozvíjel konflikt. Nakonec Krejčíř utekl v roce 2005 legendárním způsobem ze své vily v Černošicích, i když byla plná policistů. Útěk plný nejasností stál hlavu šéfa tehdejší policie Jiřího Koláře a dodnes není zcela jasné, jak se Krejčíř dostal přes Slovensko na Seychely.

O dva roky později se vydal do JAR, kde se znovu věnoval tomu, co mu šlo nejlépe, podnikání z podsvětí. Zde prokázal znovu svou brutalitu, díky které na nějaký čas také zdejší mafii ovládl.

Fotbálek s Pistoriusem

V roce 2013 byl však za své řádění zatčen a od té doby neopustil vězeňskou celu. Legendární jsou snímky z kamer, kdy ve vězení hraje fotbal se slavným běžcem na umělých nohách Pistoriusem, který si ve stejné věznici odpykává trest za vraždu své ženy.

Radovan Krejčíř před svým zatčením unikl několika pokusům o vraždu a od roku 2008 až do roku 2012 zemřelo v jeho okolí až dvanáct lidí. Ve vězení s přísnou ostrahou si odpykává trest 35 let. Marně se snaží dostat zpět do Čech, kde by si trest odseděl. Zdejší prostředí si pochopitelně nepřeje jeho návrat, protože hrozí, že by byl brzy propuštěn na svobodu.

