Manžel mě připravil o všechno, poštval proti mně děti. Pomstila jsem se mu, říká Jana (34) a přidává detaily

Když se Jana ohlíží zpět, není znechucená ani naštvaná. „Kdyby mě znovu požádal o ruku, šla bych do toho. Bylo to poměrně pěkných deset let. Jen poslední rok bych úplně vymazala, to bylo peklo,“ přiznává sympatická blondýnka, pro kterou se postupem času stala rodina vším. Ale právě tam ji, dnes už její ex, velmi citelně zasáhl.

On potom zblbnul

Skoro všichni partneři mají sem tam rozepře. Někdo se hádá obden, jiní si pořádnou Itálii "střihnou" třeba jen jednou za rok. „My jsme byli někde mezi. Občas jsme se pohádali, ale většinou šlo kupodivu o věcné spory, žádné malichernosti. A ve finále jsme se dohodli tak, aby to bylo ku prospěchu všech.“

Vypadá to ideálně, že? Jana říká, že to tak dlouho opravdu bylo. „Manžel mě nepodváděl, každý jsme měli čas na své koníčky a zároveň se starali o děti. Jenomže on pak zblbnul. Nevím, jak jinak to nazvat.“

Myslela jsem, že ji opustí

Za vším hledej ženu, povídá se. Nejinak tomu bylo v tomto případě. Petr si zkrátka po devíti letech manželství našel mladší milenku. „Bylo jí dvaadvacet. Já sice nejsem žádná vyzobaná slunečnice, ale s jejím tělem ani elánem už se nemohu srovnávat. Tak to zkrátka je, nemá smysl si nic nalhávat.“

Jana ale byla připravená, tušila, že to někdy přijde. S manželem si sedli a nastavili pravidla. „Chtěla jsem třeba to, aby ji netahal domů, neukazoval ji dětem a tak dále. Vypadalo to, že všechno bude relativně v pohodě. Čekala jsem, že ji brzy opustí, protože ho přestane bavit. Jenže to se bohužel nestalo.“

Napsala jsem úplně všem

Petr se totiž zamiloval. A zdálo se, že jeho city opětuje i ona. „Takže byl na stole rozvod. A začalo peklo. Oba jsme chtěli děti, já samozřejmě byla proti, aby je vychovával s nějakou fuchtlí. Hádali jsme se jak koně, on začal dětem za mými zády vyprávět, jak jsem hrozná, vymýšlel si příšerné příběhy.“

Jana se rozhodla jednat dřív, než o potomky přijde. „Napsala jsem mail k němu do práce, jeho přátelům, dokonce i té holce, se kterou teď žil. No, nešetřila jsem ho, přidala jsem i fotky, které jsme v minulosti dělali. Za dva dny přišel s prosíkem, abych toho nechala, že se nějak dohodneme. Ne, že bych měla z té pomsty radost, ale v tu chvíli jsem cítila obrovský pocit vítězství.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

