Manžel se vybarvil, na hodného si jen hrál, říká Simona (36). Pravdu našla v jeho spodním prádle

Jejich přátelé jim říkali Pan a Paní Dokonalí. Vždyť přijít na to, kdy se ti dva pohádali, prakticky nebylo možné. Zkrátka proto, že se tak nikdy nestalo. „Měli jsme výjimečný vztah. Vždycky ně něj budu vzpomínat. I když to vlastně byla lež,“ uvažuje paní Simona.

Sen rychle skončil

Pokud by v dohledu nějaký spor, vyřešili ho "diplomatickou cestou". „Prostě jsme se dohodli, udělali kompromis, usmáli se a šli dál. Opravdu si nevzpomínám, že bychom se hádali nebo na sebe zvyšovali hlas. Měla jsem pocit, že žiji svůj sen. Takto jsem si to vždycky přála.“ Nutno podotknout, že manželi byli pětadvacet let.

Jeden o druhém stále věděl, i tak se ale dokázali překvapovat a dělat si navzájem radost. To ale skončilo během jednoho jediného odpoledne. Simona udělala "chybu", když se rozhodla uklidit manželovi vyžehlené věci a udělat mu pořádek ve skříni.

Mrtvé zvíře a neznámá žena

Nikdy neměla v úmyslu prohlížet jeho věci. „Nenapadlo by mě to, protože jsem ani nepomyslela, že by měl nějaké zásadní tajemství.“ O to více byla v šoku, když narazila na fotky, které držela pohromadě jen gumička. Tu, která byla nahoře, tedy Simona jasně viděla, aniž by musela něco přendavat nebo pátrat.

Simony manžel na ní pózoval se zastřeleným zvířetem, za ním vykukovala neznámá žena, která ho objímala. „Tvrdil, že zabíjení zvířat nesnáší. A pak ta žena...nevím, co pro mě bylo v tu chvíli horší. Nikdy bych totiž zvířeti neublížila, jsem vegetariánka.“

Tohle není jak vysvětlit

Je logické, že Simona chtěla vědět více. „Další fotky byly podobné. Desítky zvířat, několik různých žen. Pak jsem našla i videa na flesh disku. Nechci popisovat, co na nich bylo. Nechutnosti nejrůznějšího druhu, detaily zveřejňovat nechci.“

Tento objev znamenal konec manželství i respektu, který ke svému manželovi chovala. „Je to totální blbec. Slušně řečeno. Požádala jsem o rozvod, viděla jsem ho pak už jen jednou. Napsal mi několik zpráv, volal mnohokrát. Ale ne, tohle nemá jak vysvětlit.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

KAM DÁL: Agáta Hanychová uvedla na pravou míru, jak je to s jejím těhotenstvím. Dost lidí překvapila.