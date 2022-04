Manžel toužil po trojce, navrhla jsem mu něco jiného. Křičel na mě a požádal o rozvod, říká Alexandra (38)

S Antonínem byla od šestnácti let. Když jí bylo dvaadvacet, tak se vzali. Před ním jiného muže pořádně nepoznala, ani po tom netoužila. „Jsem ještě ze staré školy. Ale nemyslete si, že jsme se brali, protože jsme museli nebo nám to někdo přikázal. Vůbec ne, my jsme se opravdu milovali,“ začíná svůj příběh paní Saša.

Měli velmi pohodový vztah

Po dvaceti letech znala manžela téměř dokonale. Věděla, co má rád, co mu má udělat k jídlu, když ho chce potěšit, kdy se naopak "klidit" z cesty a tak dále. Dokonce spolu často hodnotili jiné chlapy a ženy. Komentovali jejich vzhled, dělali si legraci z toho, jestli by "stáli za hřích". Nikdy v tom nehledali nic víc než momentální pobavení.

I proto byla Saša malinko vykolejená, když Antonín jednoho dne přišel domů a navrhl, že by mohli vzít někoho do trojky. „Tvrdil, že raději ženu. Ale že mi to pak oplatí a půjdeme i s mužem. Chvíli jsem sice nevěděla, jak reagovat, ale po krátkém přemýšlení jsem souhlasila. Začala jsem se i těšit.“

Vymyslela další "pokračování"

Pro Sašu to znamenalo rozptýlení, ale zároveň přišla nervozita. Vždyť bude vlastně poprvé s jiným mužem než se svým manželem. Experimenty s dívkami měla za sebou, takže to moc neřešila. Ruku v ruce s tím také uvažovala, co dál, kam by všechno mohla posunout. „Tonda evidentně chtěl něco víc. A já nebyla proti zkusit něco nového.“

Uplynulo pár dní. A Saša dostala nápad. Co zajít do erotického salonu, nakoupit pár "hraček" a doma se pobavit? No, a o víkendu si zajít do sado maso salonu, to ji vždycky lákalo. Minimálně se podívat, na víc by možná neměla odvahu. „Těšila jsem se na večer, až mu to řeknu. Byla jsem jak malá holka.“

Stále nechápu, co se stalo

Všeobecné veselí se však nekonalo. „Když jsem to navrhla, tak na mě začal křičet, co že si jako myslím. Jestli chci vymetat bordely a dělat ze sebe běhnu, tak ať ale bez něj. Prásknul dveřmi a celou noc nebyl doma,“ vzpomíná Saša.

Když se Antonín následující den vrátil, beze slova si sbalil věci a odstěhoval se. „Vzal si to nejnutnější, pro ostatní poslal kamarády. Za týden mi zavolal, že se chce rozvést, protože jsem ho zklamala. Dnes už jsme od sebe, já ale pořád nechápu, co se stalo. Jeho nápady byly v pořádku, ale moje znamenaly zlo. Asi nikdy nepochopím.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

