Manželka dělá ze syna bačkoru, říká Ivan (46). Rozzlobilo ho několik věcí, které nehodlá tolerovat

Jejich přátelé netuší, proč se tihle dva brali. „Mají pravdu, jsme jako nebe a dudy. Každý úplně jiný. Já mám rád dobrodružství a adrenalin, Kamila nejraději sedí doma v klidu. Chápu, její práce zdravotní sestřičky je náročná. Ale dělat ze sebe takovou pecku přeci není nutné,“ začíná své vyprávění Ivan.

Poslední rok se zase hádají

Přesto jim to "tak nějak" fungovalo dlouhých dvanáct let. Sem tam se postrašili rozvodem, nakonec z něj ale vždycky sešlo. „Udobřovací sex byl vždy dokonalý. V posteli nám to šlapalo od začátku, takže to nás asi vždy udrželo pohromadě.“

Když se narodil dnes devítiletý Adam, zdálo se, že on bude tím potřebným tmelem jejich vztahu. Několik let to tak opravdu vypadalo. „Hodně hádat jsme se začali zase až poslední rok. Nesouhlasím s tím, jak ho vychovává. Dělá z něj úplného chudáčka, mazánka, který v životě nedostane šanci. Ostatní si s ním akorát vytřou...“

Kurz vaření poslední kapkou

Ivana rozzlobilo, když manželka odmítla syna poslat na tábor s tím, že by se mu tam mohlo něco stát. „Tím to začalo. Vodí ho neustále za ručičku, nenechá ho padnout na hubu. Jasně, že bychom mu pak pomohli, ale musí si sám vyzkoušet, že každý čin má své důsledky, a když něco udělá, stane se to, to a to.“

Poslední kapkou podle něj bylo, když se Kamila rozhodla přihlásit Adama do kurzu vaření. „Co tohle je? Má z něj být ženská k plotně? Její výchova ho v budoucnu může těžce ohrozit. Nebude chlap, bude pro smích, nebude vědět, jak se protloukat životem.“

Ivan tvrdí, že nemá nic proti, když se syn naučí vařit. „Ale život v bavlnce není možné udržet navždycky a jednou se bude muset postavit na vlastní nohy. „Bude to pro něj hrozný šok. Pozná, jaký je reálný život. Bojím se, až to přijde.“

(V příběhu je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

KAM DÁL: Manžel dětem udělal věci, které mu neodpustím. Ilona (44) mluví o hyeně a popisuje detaily.