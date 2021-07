Manželka drogového bosse El Chapa odhalila identitu a hodně lidí překvapila. Kdo tedy je Emma Coronel Aispuro?

Jedenatřicetiletý Joaquin Guzman byl obviněn z účasti na spiknutí za účelem distribuce kokainu, metamfetaminu, heroinu a marihuany. To vše pětadvacet let více či méně úspěšně vozil do USA a s obrovskými zisky prodával. Co ale víme o Emmě Coronel Aispuro?

Až doposud snad jen to, že je manželkou El Chapa a že se měla podílet na jeho útěku vykopaným tunelem z vězení v Altiplanu v Mexiku v roce 2015. Na svobodě byl několik měsíců, ale v roce 2016 byl znovu zatčen a vydán do USA na základě hned několika zatykačů. V červenci 2019 ho soud poslal na doživotí do vězení.

Konečně se o ní svět dozvěděl

Tentokrát nepomohla asi starostlivá ženuška, která byla podle webu Daily Star nedávno zatčena na mezinárodním letišti Dulles ve Virginii. Asi nikoho nepřekvapí, že za pašování drog. Svět se tak konečně dozvěděl, jak opravdu vypadá, a "fanoušci" El Chapa si mohli doplnit spoustu dílků do dosti děravé mozaiky.

Emma Coronel Aispuro se narodila 3. července 1989 v Kalifornii v USA v době, kdy tam byla její matka na návštěvě u příbuzných. Vychována byla v malé vesničce v mexickém státě Durangu. Později se dala na studium žurnalistiky, které však nedokončila.

Čím drogového bosse okouzlila?

El Chapa nejspíš ohromila nejen svým uměním strategicky se rozhodovat, ale také svojí krásou. Vždyť se s drogovým bossem poprvé potkala právě na soutěži krásy, když jí bylo sedmnáct let. V té době jemu scházelo jen pár měsíců do padesátky.

Aispuro tuto soutěž vyhrála a Guzman byl natolik ohromen, že se v roce 2007 v den jejích osmnáctých narozenin vzali. Pár má dvojčata, Maria Joaquina a Emami, kteří se narodili v Lancasteru severně od Los Angeles v roce 2012. Jméno otce v rodném listu prý nechala prázdné, aby chránila identitu El Chapa.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Mexický narkobaron Guzmán chce mít vlastní módní značku El Chapo. Přitom mu hrozí doživotí.