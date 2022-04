Manželku jsem si tajně natáčel, přiznává David (32). Měl tušení, které se mu potvrdilo, týkalo se chování k dětem

Když mluvil se sousedy, často mu naznačovali věci, které se mu nezdály. „Kroužili kolem mé manželky, jejímu chování k dětem a tak dále. Nikdo mi ale neřekl nic přímo, všechno to byly opravdu jen takové náznaky,“ říká David.

Zkusil to přes webku

Řidič kamionu si dobře uvědomoval, že to nemusí vůbec nic znamenat. Lidé toho napovídají hodně a většinou si pravdu nafouknou do rozměrů, která se pak realitě skoro ani nepřibližuje. „Musel jsem si všechno ověřit sám. Ale dlouho jsem přemýšlel, jak na to. Nic pořádného mě prostě nenapadalo.“

Až ho kamarád navedl na myšlenku sledovat dění doma pomocí web kamery v jeho počítači. „Moc jsem tomu nerozuměl. Takže ho požádal, aby mi to před jednou cestou všechno nastavil. Udělal to, mohl jsem rodinu sledovat přímo v mobilním telefonu.“

Mohlo za to víno?

Všechno probíhalo jako vždy. Rozloučil se s rodinou a odjel. Několik dní to vypadalo, že všechno, co od sousedů slyšel, jsou jen nesmysly. „Pátý den jsem ale viděl věci, o kterých se mi nezdálo ani v nejhorším snu. Manželka si dala dvě skleničky vína a nevím, zda to bylo tím, pak se ale k dětem začala chovat úplně jinak.“

Podle Davida se začaly dít věci. „Vždycky byla prudká. Ale teď jsem na vlastní oči viděl, jak na děti křičí, Filípkovi pak dokonce dala na zadek. Přitom jsme si jasně řekli, že fyzické tresty používat nebudeme.“

Pro Davida tohle byla konečná. Z práce logicky odejít nemohl, takže čekal ještě dalších jedenáct dní, než se vrátil domů. Situace se mezitím ještě několikrát opakovala. „S manželkou už nejsme, rozvedli jsme se. S takovým člověkem být prostě nechci.“

(v článku je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

