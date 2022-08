Marek (38): Zdrhl jsem z vlastní svatby, tchyně mi v opilosti prozradila děsivé rodinné tajemství. Tohle by nikdo nedal

Přípravy na svatbu probíhaly podle plánu. Marek se poflakoval a okukoval, Lucie se poctivě chystala a řešila každý detail. „Měl jsem to dost na háku. Ne, že bych se netěšil. Ale měli jsme agenturu, která se o všem starala. Jen má nastávající měla pocit, že je musí kontrolovat,“ vzpomíná pro Čtidoma.cz chlapík, pro kterého se slavnostní den nakonec stal ošklivou noční můrou.

Tchyně se nabídla, že mi pomůže

Přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by měla přijít pohroma. „Rodinu budoucí manželky jsem víceméně znal. Byli to fajn lidé, alespoň mi to tak přišlo. Sympaťáci, vždycky se smáli, dokázali si udělat legraci i sami ze sebe. Takže ne, neměl jsem s nimi vůbec žádný problém. Docela jsem se těšil, že budou i "moji".“

Když přišel den D, začali se sjíždět hosté. Někteří se šli zabydlet, protože zůstávali přes noc, další postávali v hloučcích a povídali si. „Měli jsme dvě stovky lidí, takže to uřídit dalo trošku práci. Vzal jsem si to za své a nastávající tchyně se nabídla, že mi pomůže. Přijal jsem, začali jsme u toho malinko popíjet.“

Jako nějaké šlechtické rody

Jelikož maminka jeho snoubenky nebyla na alkohol příliš zvyklá, za chvíli byla "pod parou". A jak už to tak bývá, začala povídat. „Vyprávěla různé rodinné historky, vesměs veselé. Když ale zabrousila k Lucii, zpozorněl jsem. Najednou zvážněla a zcela vážně mi řekla, že ona a její manžel jsou příbuzní, navíc docela blízcí. A že to tak měli několik generací.“

Pro Marka to bylo jako rána z čistého nebe. Tchyně totiž pokračovala ve smyslu, že jsou určitě nemocní. „Dodala, že mají podezření, že moje a Lucky potomek nebude v pořádku. Oni se prostě křížili jako kdysi šlechtické rody. Hlava mi to nebrala, na tohle jsem zkrátka vůbec neměl. Okamžitě jsem šel za Lucií a přímo se jí zeptal. Potvrdila mi to.“

Nikdy mi to nechtěla říct

Nemohl zůstat na místě, sebral se a odjel pryč. „Myslel jsem si, že se za hodinu vrátím. Ale jel jsem pořád dál, nemohl jsem se donutit otočit auto a jet zpět. Nakonec jsem jen Lucii zavolal, ať všechno zruší, že svatbu nechci. Na několik týdnů jsem se zavřel a s nikým nekomunikoval, potřeboval jsem přemýšlet. Ale nic pozitivního to nepřineslo.“

Pro Marka to byla konečná. Nechtěl ve vztahu pokračovat. „Za prvé proto, co jsem se dozvěděl. A za druhé - vždyť ona mi to celou dobu tajila. Nechtěla mi to nikdy říct. Co když by naše dítě bylo retardované? Byl bych zoufalý, aniž bych věděl pravé důvody. V tom jsem prostě nemohl pokračovat...“

(fotka u článku je ilustrační, na přání respondenta bylo změněno jeho jméno)

