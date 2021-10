Markéta (49): Žárlivá sestra manželovi prozradila moje tajemství. Jeho reakce ale byla naprosto šílená

Stačí jeden závistivý člověk a něco, co roky budujete, se může během okamžiku rozplynout jako pára nad hrncem. Když je to navíc rodinný příslušník, který by vám měl být možná ze všech nejbližší, bolí to o to více. Markéta měla pohodový život bez větších afér nebo problémů. Až do onoho osudného odpoledne.

Vytáhla na světlo něco, co neměla

Alkohol rozvazuje jazyky. Občas to pak udělá velkou neplechu. „Trošku jsme se picli a začali vyprávět historky z minulosti. Nešlo o nic neobvyklého, často jsme se scházeli ve třech. Tedy já, sestra a manžel. Tentokrát se to ale zvrtlo,“ vzpomíná Markéta.

Když si Kamila vzala slovo, hovořila nejprve o sobě. Pak ale zabrousila na hodně tenký led. „Začala vyprávět o naší společné dovolené v Egyptě. Byly jsme tam před dvanácti lety. A nechovaly jsme se úplně svatě. Manžel se to nikdy neměl dozvědět.“

Já si užívala, sestra nic

Kamila se nezastavila včas ani přes varovné pohledy a kopání pod stolem. „Muselo to z ní ven. Záviděla mi, že mám fungující rodinu a jí každý chlap odkopne. Nakonec, bylo tomu tak i v tom Egyptě. Já se tam vyspala se dvěma místními, zatímco ona nesbalila nikoho,“ šokovala upřímností Markéta.

V ještě větším šoku byl však její manžel. Do té doby si myslel, že má doma věrnou ženu, které může stoprocentně věřit. To bylo najednou pryč. „Napřed se nadechl, že něco řekne. Pak ale beze slova vstal, sbalil si pár věcí a odešel.“

Vrátil jí to mnohonásobně

Markéty manžel se vrátil po téměř týdnu. Řekl jí, že si teď jsou kvit, že bolest, kterou způsobila ona jemu, jí vrátil mnohonásobně. Chvíli nechápala, pak jí to ale začalo docházet. „Za několik dní mi sdělil, že byl v několika bordelech a měl sex s deseti ženami. A začal mi popisovat detaily, jak to s nimi dělal, jak vypadaly a tak dále,“ vypráví Markéta.

Ani ona mu na to neměla sílu cokoli říkat. Několik měsíců žili odděleně, pak se k sobě vrátili. Ale nikdy už to nebylo takové jako dřív. A není se čemu divit, že i dýchánky ve třech se už nikdy nekonaly.

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

