Matka tří synů si vydělává na internetu. Reakce několika žárlivých žen byla drsná, přitom fotky docela ujdou

Skupina maminek zřejmě neunesla svůh vzhled a ředitelce školy katolické školy v Sacramentu v Kalifornii poslali pár pikantních snímků čtyřiačtyřicetileté Crystal Jacksonové s tím, že její synové by neměli chodit do stejného zařízení, jako jejich děti. Kluci tak podle webu Daily Star, který s příběhem přišel, budou muset hledat jinou školu.

Díky aféře vydělala hodně peněz

Crystal, která na internetu vystupuje jako Tiffany Pointdexter, z toho ale žádnou velkou tragédii nedělala. Proč také? Vždyť od chvíle, co se začal její příběh medializovat, už na stránce OnlyFans vydělala 100 tisíc dolarů. „Pro ty maminky, které mě tu tajně sledují mám jeden vzkaz - ahoj děvčata,“ napsala si na Instagram.

„Ony si myslí, jak jsou chytré. Ale zatímco chodí do školy, jejich manželé jsou na mojí stránce. Někteří z nich mi dokonce posílají sms zprávy, jak se jim líbí, co dělám. Ta ať si holky udělají napřed pořádek doma,“ smála se Crystal.

Jeden se prý přiznal

Crystal, která se jinak živí jako IT specialistka také prozradila, že jeden z manželů už se manželce přiznal. „To asi bylo něco!“ Kdo by si třeba myslel, že se škola za matku tří dětí postavila, byl by na omylu. Stal se pravý opak.

Ředitelka školy Theresa Sparksová jí napsala: „Vaše zjevné kontroverzní chování a neschopnost diskutovat jen proto, abyste podpořila svůj web pro dospělé, je v přímém rozporu s tím co, jak doufáme, sdělujeme našim studentům. Proto žádáme, aby své děti dala na jinou školu.“

