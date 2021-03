Meghan jako Wallis Simpson. Královská rodina řeší skandál, který připomíná příběh Edwarda jenž koketoval s nacismem

Meghan Markle a Wallis Simpson. Jestli si na něco královská rodina dá v budoucnu pozor, jsou to bezesporu potenciální družky z USA. V současnosti se kolem královské rodiny strhla obrovská vlna mediálního zájmu. Manžel královny Alžběty Filip bojuje v nemocnici o život a princ Harry a manželka Meghan se ve svém kanadském exilu otevírají médiím, aby prozradili detaily z nejužšího kruhu britské monarchie. Všechno to připomíná nepříjemný osud krále, který musel kvůli lásce abdikovat.

Jako Wallis?

Byť se to na stránkách bulváru může zdát jako šokující odhalení, oproti tomu co musela královská rodina překonat ve třicátých letech s následníkem trůnu Edwardem je to jenom malá erupce na královském slunci.

Harry a Meghan se svěřili, že jejich svatba proběhla už tři dny před oficiální ceremonií, kterou sledoval v podstatě celý svět. Navíc přidávají detaily o tom, jak jejich vztahu rodina nepřála a touha po normálním životě je donutila se otočit tvrdým pravidlům britské monarchie zády.

Srovnání s Wallis Simpson, která vlastně donutila svého partnera krále Edwarda VIII. abdikovat je nasnadě. V tomto případě šlo však o mnohem větší drama. Ona jako dvakrát rozvedená Američanka nemohla být manželkou krále a hlavy církve. Parlament donutil Edwarda přepustit svoje místo novému “koktajícímu” králi Jiřímu VI.

Pletky s Hitlerem

To však nebylo vše. V roce 1936, kdy své místo přepustil bratrovi se v Evropě pomaličku, ale jistě připravovalo na druhou světovou válku. Adolf Hitler už upevnil svoji moc v Německu a brojil k tomu, aby otočil svět vzhůru nohama. Právě Edward VIII. díky velmi dobrým vztahům s německým ministrem zahraničí Ribbentropem zaujímal velmi kladný vztah k Adolfu Hitlerovi.

To bylo pro Velkou Británii mnohem větší riziko, než rozvedená partnerka z USA. Právě tento skandál se tak stal dobrou záminkou proto, aby jej nakonec vystřídal mnohem zodpovědnější Jiří VI. otec současné královny Alžběty II.

Srovnání Wallis a Meghan je sice na místě, ale osud prince Harryho, který byl v minulosti vyfocen v nacistické uniformě je jen slabým čajíčkem, oproti tomu, co musela Velká Británie zažívat kvůli lásce Wallis a krále Edwarda VIII.

