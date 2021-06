Místo privilegia si vysloužila pokutu. Naomi Ósakaová se odhlásila z grandslamu v Paříži. Důvody budí vášně

Naomi Ósakaová je majitelkou 4 grandslamových titulů, v roce 2019 strávila na pozici světové jedničky 25 týdnů. Na dobré vlně se vezla Naomi i v současné sezóně, přestože se jí nedařilo na nedávných dvou menších turnajích v Madridu a Římě, dokázala v zimě ovládnout Australian Open. Pařížská antuka jí ale zůstane pro letošní rok zapovězena.

Ještě před příjezdem do Francie šokovala Ósakaová organizátory požadavkem, aby se nemusela účastnit tiskových konferencí. V žádosti o toto privilegium se odvolávala na ochranu svého duševního zdraví. Její snaha získat si oproti ostatním hráčkám výhodu mediálního klidu se však s pochopením neshledala. Funkcionáři WTA ji upozornili, že takové privilegium dostat rozhodně nemůže, neboť účast na tiskových konferencích po zápasech grandslamových turnajů je zakotvena v pravidlech. „Organizátoři Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open jí společně napsali, nabídli jí podporu, ale zdůraznili jí i závazek k dohodě všech sportovců. Navrhli jsme také společný dialog,“ uvedli ve svém prohlášení tenisoví funkcionáři a dodali: „Byly jí připomenuty její povinnosti, důsledky jejich nedodržení a to, že pravidla by měla platit stejně pro všechny hráče."

Pokuta za bojkot

Na toto prohlášení hráčka nereagovala a čekalo se, jak se po prvním kole zachová. Rumunku Patricii Marii Tigovou porazila, avšak po zápase se na požadované setkání s novináři nedostavila. Za tento krok jí byla vystavena pokuta 15 tisíc dolarů a varování: „Bude-li hráčka ve svém ohlášeném bojkotu i nadále pokračovat, hrozí jí vyloučení nejen z probíhajícího French Open, ale i z dalších turnajů velké čtyřky,“ uvedli již značně rozladění organizátoři.

Ósakaová se rozhodla vyjít vstříc celému tenisovému světu, a z Roland Garros odstoupila sama. Oznámila to na instagramu i twitteru, a to plamenným prohlášením v němž mimo jiné uvedla: „Ahoj všichni, tohle není situace, kterou jsem si kdy dokázala představit nebo bych ji očekávala po svém prohlášení před pár dny. Myslím, že nejlepší pro celý turnaj, ostatní hráče a můj klid teď bude, když odstoupím, aby se všichni mohli soustředit zase jen na tenis v Paříži.“ Přiznala, že načasování svého bojkotu médií možná měla zvolit lépe, avšak psychické zdraví sportovců považuje stále za nejdůležitější. „Od US Open 2018 jsem trpěla nekonečnými záchvaty depresí a měla jsem co dělat, abych tyto obrovské problémy zvládla. Ti, kdo mě znají, vědí, že jsem introvert, vy ostatní mě na turnajích často vidíte se sluchátky, což mi pomáhá zvládnout mou úzkost v rámci socializace.“

Fanoušci se v převážné většině překvapivě staví na stranu japonské hráčky a ozývají se mezi jejich hlasy dokonce výzvy k bojkotu celého French Open. Nelíbí se jim, že na hvězdnou hráčku tlačí funkcionáři a nutí ji k tiskovkám, které dle jejich názoru stejně nikdo nesleduje. Připomínají také situaci, kdy při semifinále letošního Australian Open utekla ze setkání s novináři hvězdná Serena Williamsová. A to poté, co neunesla vyřazení právě od Naomi, budoucí vítězky celého turnaje v Melbourne.

Hráči na straně funkcionářů

Profesionální hráči, a to jak současní, tak i bývalí, se ale staví spíš na stranu organizátorů turnajů. Dvacetinásobný vítěz grandslamů Rafael Nadal i současná světová jednička v ženské tour Ashley Bartyová se vyjádřili tak, že všichni hráči mají povinnost hovořit s novináři. Rafa dokonce upozornil na fakt, že to byla právě média, kdo jim pomohl na cestě ke slávě. Sedminásobný vítěz grandslamu Mats Wilander pro reuters.com uvedl, že dokud nebude Naomi schopna předstupovat před média a odpovídat na tiskových konferencích, neměla by se turnajů vůbec účastnit. A ve vyjádření nezůstala pozadu ani dvojnásobná vítězka Wimbledonu, česká hráčka Petra Kvitová. „Uvidíme, jak to vše skončí. Ale za mě osobně - já se vždy snažila co nejzodpovědněji dodržovat pravidla, a to nejen na kurtu, ale i mimo něj.“

