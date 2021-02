Mozkožrout z 60. let, který zabíjel v Ústí nad Labem. Všichni nakažení z bazénu zemřeli

Průběh této choroby zní opravdu děsivě. Šílená bolest hlavy, mdloby, zvracení, propadnutí do komatu, zcela zničená mozková tkáň a nakonec nekompromisní smrt. Ne, nejedná se o strašidelný román ani filmový thriller. Takový zabijácký prvok opravdu existuje a dokonce se poprvé objevil v Ústí nad Labem.

Jenom nosem

Pravé jméno tohoto lidského nepřítele je Naegleria fowleri zvaný améba. Po několika řádcích strachu je nutné dodat, že se s lidmi potká opravdu jen výjimečně. Byť se v roce 2020 dostal tento prvok do městských vodovodů a kanalizací v americkém Texasu, paradoxně nejvíce paseky prováděl v šedesátých letech na našem území.

Konkrétně se tragické setkání člověka a améby odehrálo v Ústí nad Labem. A co vlastně tato nebezpečná potvora způsobuje? Nemoc zvaná amébová meningoencefalitida se přenáší převážně nosní dutinou, odkud cestuje do mozku, kde se odehrává nekompromisní likvidace všeho, co mu přijde do cesty.

K takové nákaze je nutné prudce ponořit hlavu do vody, kde tento prvok působí. Není tak překvapivé, že největší pravděpodobnost nákazy může proběhnout v bazénu. A to se také stalo…

Evropský unikát z Ústí

Bazén ve Vrbenských lázních, který se nachází v Ústí nad Labem, má s tímto nepřítelem lidského mozku velmi vážnou zkušenost. V letech 1963 až 1965 se zde totiž nakazilo a také fatálně zemřelo až šestnáct osob. Výsledky shrnul výzkumný vědecký tým až v roce 1980. Smutné na celé události je také fakt, že se jednalo převážně o malé děti. Nejmladší oběti bylo osm let.

Původ této zvláštní, ale také nekompromisní nemoci vědci odhalili až v roce 1967. Smrtelné améby se množily ve spáře kachlíků a když se zvedla hladina vody v bazénu, dostaly se velmi rychle do jeho obsahu, odkud už to byla snadná cesta skrze nos do mozku lidských obětí.

I když se v ústeckém bazénu měnila voda, k valnému efektu to nevedlo, protože se tím situace vyřešila jen na maximálně dva týdny. To, kde se zdroj nachází, se objevilo až v roce 1978. Smrtelné případy z Ústí nad Labem jsou doposud největším zaznamenaným epicentrem řádění tohoto nebezpečného prvoka. Jedná se však o zcela ojedinělou chorobu a po celém světě je známo jen něco přes 300 případů.

Právě československý vědecký výzkum pomohl lékařskou obec a epidemilogii seznámit s tímto nebezpečným lidským nepřítelem.

