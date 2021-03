Muž byl odsouzen za znásilnění domácího mazlíčka. Jeho majitel popsal, jak zvířeti nadbíhal

Nebohý mladík u soudu ve městě Aylestone potvrdil, že sex s koněm opravdu měl a dokonce se přiznal, že měl v mobilu jeho fotky a používal je při uspokojování. „Podruhé v životě jste před soudem za pohlavní styk s koněm, to je alarmující. Proč to děláte, co vás k tomu vede? Je to výkřik o pomoci nebo na sebe chcete jen upozornit?“ ptal se Cluleyho soudce.

Odnětí sovobody a další postihy

Mladík má podle obžaloby dlouhodobé problémy s alkoholem, špatně se učí a má celou řadu dalších problémů. „Chtěl na tom psychicky špatně. Proto jsem v poslední době hodně pil,“ potvrdil Isaay, který nakonec od soudu odešel s šestiměsíčním trestem odnětí svobody s odkladem na dva roky a s nutností podstoupit měsíční léčbu.

Dále bude muset absolvovat čtyřicet dní v programu pro sexuální delikventy a majiteli poníka zaplatí odškodné zhruba 10 500 korun. Na dva měsíce mu bylo také v čase mezi osmou hodinou rano a osmou večerní nařízeno domácí vězení.

Náš miláček se teď všeho bojí

Majitel koníka se soudu osobně účastnil a popsal, jak Culeyho několikrát viděl, když si zvíře obhlížel. „Chodil kolem a připravoval se zvíře znásilnit. Jsem velmi znepokojený, cítím obrovskou úzkost, protože nevím, kolikrát se to stalo.“

Podle něj se poník "stáhl do sebe" a nevěří lidem. „Byl to takový nás miláček. Teď je opatrný a stále v defenzivní pozici. Bojí se úplně všeho. Kdyby bylo na mě, odsouzený sedí ve vazbě a jde do vězění. Mohu jen doufat, že jeho léčba zafunguje. Tím spíš, když neprojevil žádnou lístost,” má jasno nešťastný majitel koně.

