Muž zemřel, když se snažil zachránit psa. Jeho dcera o něm píše moc krásné věci

Táta hrdina. Takový byl podle Alany Morrellové její otec Iain, který se snažil zachránit jejich domácího mazlíčka Simbu ve skotském Bo’ness. „Byl jedním z milionu, zcela nenahraditelný,“ vzdala mu zlomená žena hold a označila ho za inspiraci. „Byl mezi svými přáteli oblíbený, všichni jsme ho moc milovali a bude nám chybět.“

Jsem na tebe moc hrdá

Pan Morrell zemřel několik hodin poté, co byl vrtulníkem transportován do edinburské nemocnice Royal Infirmary. „Můj život už nikdy nebude stejný, když v něm nebudeš. Doufám, že víš, jak moc jsem na tebe hrdá a přeji si, abych měla poslední šanci ti poděkovat za vše, co jsi pro mě kdy udělal,“ píše Alana.

Vyzdvihuje, jak ji otec vozil více než pět hodin na závody v krasobruslení a vždycky se díval, jak jezdí. „Kdyby ses mohl vrátit zpět, abychom si ještě jednou zazpívali naši píseň cestou do školy nebo když jsme jeli na plavání a pak jsme si dali banánový koktejl.“

Láme mi srdce, že už tě nikdy neuslyším

„Nemohu napsat vše, co bych chtěla, na to by nestačil všechen papíš světa. Nikdy skutečně nepochopíš, jak moc si vážím všeho, co jsi pro mě udělal a jak si přeji, abys tu teď byl se mnou,“ truchlí dále Alana. Tatínkovi se snaží říct, že je jeho zásluha, že je dnes taková, jaká je. „Ukázal jsi mi, abych se nikdy nevzdávala a vždy šla do všeho na maximum.“

Tvrdí, že nikdo v celém vesmíru neměl lepšího tátu, než právě ona. „Láme mi srdce, že už nikdy neuslyším tvůj hlas. Už nikdy mi ve čtyři ráno nepomůžeš, když na tebe nahrnu všechny své problémy. Dal jsi mi vše a ještě něco víc.“

Doufám, že jsi šťastný

Na závěr své pocty otci Alana dodává poděkování za to, že riskoval život, aby zachránil jejich milovaného psa. „Vím, jak jsi ho měl rád. A věřím, že část tebe v něm žije díl. Bude trvat dlouho, než se zase setkáme. Ale doufám, že tančíš a jsi spokojený. Zasloužíš si to.”

Podle policejního mluvčího je pes v pořádku. „Kolem 12.45 hodin v pátek 12. února 2021 obdržela policie hlášení o muži a psu ve vodě. Muž byl hasiči z vody vytažen a následně převezen do nemocnice. Pes byl zanechán v péči přihlížejících.“

