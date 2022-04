Myslela jsem, že je manžel trouba. Spletla jsem se, nevěru mi pořádně osladil, říká Erika (29)

Mohla mít na každém prstě deset chlapů. Byla tak trochu "do větru", i když věci málokdy pustila dál, než si předem naplánovala. „Téměř vždy jsem si udržela kontrolu. Dělo se jen to, co jsem já uznala za vhodné. I když si muži často mysleli, že jsou pány situace,“ usmívá se blondýnka, pro kterou byla zábava vším.

Měla jsem volnost

Vdávala se v osmadvaceti. Sama říká, že potřebovala zázemí. „Možná jsem už cítila, že se chci uklidnit. Ale za půl roku mě to přestalo bavit. Manžel mi hodně věcí toleroval. Navíc byl jako pilot často pryč. Takže jsem měla volné pole působnosti.“

Svého partnera dlouho považovala za sice velmi chytrého a bystrého člověka, který ovšem nerad dělá tvrdá rozhodnutí. Myslela si, že jí všechno projde. „Samozřejmě nevěděl o tom, že se občas s někým vyspím. Mé kamarády ale znal, tušil, že když nejsem doma, jsem docela divoká.“

Z domu všechny vyhodil

Ale všechno má své meze, které není radno překračovat. „Jednou jsem udělala mejdan doma. Bylo to docela bezpečné, Patrik se měl vrátit až za dva dny. Z nějakého důvodu se tak stalo dříve. No, našel mě v posteli se dvěma klukama. Nic se nedělo, jen jsme spali. Ale asi mu bylo jasné, co se muselo předtím dít.”

Ten "ňouma" začal jednat. Všechny lidi, které doma našel, doslova vypráskal pryč. „Pak mě chytil za vlasy, dotáhl do koupelny a hlavu osprchoval studenou vodou. Jen řekl, že na mě čeká v obýváku, tak ať sebou hodím. Nepoznávala jsem ho. Byl rázný, rozhodný. Vypadalo to, že přesně ví, co dělá a co chce.“

Nový život

Všechno se změnilo. Patrik Erice sdělil, za jakých podmínek je ochoten s ní zůstat. „Můj život se v podstatě musel celý změnit. Jen jsem seděla a kývala. Zírala jsem na něj jako na zjevení. Byl někým úplně jiným. Byl chlapem, který mi imponoval, kterého jsem byla ochotná respektovat po zbytek života.“

Z Eriky se stala jiná žena. Naučila se vařit, pravidelně uklízela. Patrik jí po několika měsících opravdu odpustil s tím, že za minulostí udělají tlustou čáru. „Opravdu sekám latinu. A musím říct, že mě to baví.“

