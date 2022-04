Nachytala jsem přítele s mnohem mladší milenkou, říká Dana (31). Jeho reakce ji totálně uzemnila

Když spolu začali chodit, jejich dnes už společní známí se sázeli, za jak dlouho se rozejdou. „Nikdo nám příliš nevěřil. Pokud si dobře pamatuju, tak sázka na nejzazší termín byla rok. Spíš ale několik týdnů, maximálně měsíců,“ vzpomíná s hořkým úsměvem Dana. Zároveň dodává, že se měla „na všechno vykašlat hned na začátku“.

Jeden sportovec, druhý knihomol

Partneři spolu nakonec vydrželi téměř deset let. Plánovali dítě, podle Dany k tomu ale naštěstí nedošlo. „Po bitvě je každý generál. Ale měla jsem tušit, že mi zahýbá. Spousta věcí mi teď zpětně dává mnohem větší smysl a logiku.”

Pavel byl sportovec. Na rozdíl od Dany, která trávila čas spíše dobrou knihou nebo vařením. „Do ničeho mě nenutil. Měl hodně kamarádů, se kterými chodil na tenis, squash, měli partu na fotbal i hokej. Takže bylo normální, že sem tam odjel i na víkend nebo na pár dní. Říkali tomu soustředění. Tedy myslím,“ vzpomíná Dana.

Rozhodla jsem se pro "přepadovku"

Nikdy neměla velkou potřebu informace od partnera prověřovat. Věřila mu. Takže když zhruba po měsíci řekl, že má víkendový turnaj, nijak to neřešila. „Jen jsem se podivovala, proč z Prahy jezdí někam ke Znojmu. Ale to byla jen taková krátká myšlenka, nijak víc jsem se tím nejprve nezabývala.“

Až po několika dnech jí to začalo vrtat v hlavě. „V pozitivním slova smyslu. Znojmo je krásné město. Rozhodla jsem se, že to spojím s výletem a Pavla tam překvapím. Řekl mi i název klubu, kde mají hrát, takže jsem věděla docela dost na to, abych mohla vyrazit.“

Pavla opravdu našla

Když ale Dana dojela na místo, o žádném turnaji neměl nikdo ani tušení. „Tak jsem si řekla, že jsem asi něco zmotala. Šlo mi hlavně o ten výlet, rozhodla jsem se tedy udělat si vlastní program.“ Jaké ale bylo její překvapení, když o pár minut později Pavla zahlédla. Ovšem ne s kamarády, ale na první pohled s mladší ženou. „Drželi se za ruce, občas líbali.“

Krev se v ní vařila a rozhodla se, že na ně udeří. „Dohnala jsem je, chytla jsem ho za ruku a začala ječet. Slova opakovat nebudu, moc slušných jich nebylo. Ten vůl se ani nenamáhal vymyslet jiné město, než kam jel s milenkou, to bylo prostě neuvěřitelné.“

A reakce Pavla? Pro Danu ještě méně uvěřitelnější. „Nechal mě dokřičet, pak se zeptal, zda jsem domluvila, a řekl, že by se se mnou unudil k smrti. Pak se prostě otočil a odešel i s tou nádherou, které mohlo být tak dvacet. Ještě ten víkend jsem se odstěhovala.“

KAM DÁL: Manžel se vyspal s několika lidmi z naší rodiny, říká Alice (32). Přidává detaily.