Nechutná domácnost Johnnyho Deppa: Výkaly v posteli, domácí násilí, krev po zdech i useknutý prst

Slavný pár spolu začal randit během natáčení snímku Rumový deník v roce 2009. Oficiálně se však dali dohromady až o dva roky později, kdy se Johnny Depp rozcházel se svou dlouholetou partnerkou Vanessou Paradise. A nic nenasvědčovalo tomu, že by se Amber Heardová měla stát jeho noční můrou a on jejím zlým snem.

Reklama na lásku se změnila v peklo

Tím spíš, když se herečka brzy ukázala s obřím diamantovým prstenem na prsteníčku. Svatební obřad pak proběhl v únoru 2015 v soukromí v areálu jejich honosného domu v Los Angeles. Na svatební cestu zalitou romantikou odjeli na soukromý ostrov na Bahamách. Vypadalo to jako idylka a reklama na lásku.

Oficiálně pár požádal o rozvod 23. května 2016, když Amber prohlásila, že ji Depp opakovaně fyzicky napadl a ukázala fotografii s modřinou na tváři. V dokumentech, které zveřejnila ABC News, stojí: Došlo k několika případům domácího násilí, závažná byla zejména událost v prosinci 2015, kdy jsem se skutečně obávala, že bude ohrožen můj život.“

V prohlášení obou stran se uvádí, že „náš vztah byl intenzivní, vášnivý a občas nestálý, ale vždy jsme se milovali. Nikdy nedošlo k fyzickému napadení ani k falešným obviněním za účelem finančního zisku“. Tady by příběh klidně mohl skončit a mysleli bychom si cosi o podivné hollywoodské dvojici. Jenomže vše pokračuje dost šokujícím způsobem.

Močí psal mé jméno na zeď

V roce 2020 totiž znovu zasedl Nejvyšší soud, aby řešil údajnou urážku na cti Heardové. Během tohoto líčení vypluly na povrch nechutné skutečnosti z jejich společného života. „Všude byla krev. Sešla jsem po schodech dolů, zdi byly pokryty vzkazy psané krví,“ líčila Amber, jak poslední dny Depp takto zničil jejich dům v Austrálii. Škodu vyčíslila na 150 tisíc liber. Hvězdu Pirátů z Karibiku obvinila z dalších ohavností, například měl „psát její jméno po zdech, když močil“.

Také Depp ale přispěchal se svou "troškou do mlýna". Tvrdil, že v posteli našel výkaly, které tam Amber zanechala. Ona to odmítla. Mimochodem, mezi přáteli Depp svou exmanželku přezdíval Amber Turd. Kdo chce, najde si toto slovo ve slovníku. A co na výkaly soudce? Rozhodl, že za ně nemůže Amber, ale jejich yorkšírský teriér.

Amputovaný prst

Jedním z nejvíce šokujících tvrzení však bylo konstatování Deppa, že mu během jedné hádky v Austrálii uťala prst. Daily Star píše, že si v březnu 2015 si prý musel vyžádat urgentní lékařské ošetření. Depp to vysvětloval: „Paní Heardová po mě hodila láhev vodky, která se rozbila o bar, na kterém jsem měl ruku. Střepy mi odřízly horní část prstu až na kost.“

U soudu však nakonec bylo konstatováno, že se Depp zranil ve chvíli, kdy mrštil telefonem proti zdi. Buď jak buď, oba stále jakékoli fyzické násilí proti druhé osobě odmítají.

KAM DÁL: Pro starší lidi musí být ty zákazy utrpení, je mi z toho smutno, říká jedna z nejkrásnějších Češek Eliška Bučková.