Otřesný případ vraždy: Šestnáctiletý otec se svou matkou vymyslel hrozný způsob, jak se zbavit novorozence

Jak se vůbec může něco tak strašného stát? Šestnáctiletý Logan T Kruckenberg-Anderson prý nevěděl, co dělat se svou čerstvě narozenou holčičkou. S vlastní matkou tedy zosnovali plán, který by mohl být námětem strašlivého hororu. Děvčátko totiž odvezli daleko od lidí, kde ji měl mladík položit na padlý zasněžený strom a usmrtit dvěma výstřely do hlavy.