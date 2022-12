Pecháčková ze seriálu ZOO je stále sama. Víme, kde je zakopaný pes

Pokud se manželky a přítelkyně divily, proč jejich drazí partneři dobrovolně spolu s nimi usedají k seriálu ZOO, vysvětlení je snadné. Může za to představitelka Sid Michaela Pecháčková, která se právem řadí mezi nejkrásnější české herečky. Lidé ji zastavují na ulicích a žádají autogram nebo společnou fotku. Mladá hvězda si to zatím užívá i proto, že podle jejích slov byli zatím všichni velmi slušní a milí.

Hvězda ZOO nemá o nabídky nouzi

Muži na ní mohou oči nechat, její úsměv je dostává do kolen. Sexy blondýnka přesto zůstává stále bez partnera. Jak je to možné, když sama potvrdila, že jí chodí celá řada nabídek na rande? Možná právě forma těchto nabídek je problém.

Pecháčková totiž tvrdí, že jí muži píši hlavně na sociálních sítích. Většinou na to dle svých slov nereaguje, protože by ráda poznala někoho reálně, ne přes zprávy. Jenže to může být kámen úrazu. Přes její nízký věk se jí chlapi zkrátka bojí oslovit. Je slavná, což pro někoho může být tabu.

Není kam spěchat

Herečka to zatím moc neřeší. Stejně jí všechen volný čas zabere práce nebo studium na konzervatoři. A co si budeme povídat, člověk v osmnácti nikdy není úplně sám, tím spíš pěkná holka. Vždy se najde kamarád, který jí rád splní každé přání. Na druhou stranu to samozřejmě není úplně ono. Dříve či později bude potřebovat někoho, o koho se opřít, komu se vypovídat, svěřit své radosti i trápení. A tam už může být kámoš málo.

