Petra (49): Rozvod byl jediným východiskem. Patlal to po celém bytě a u fotbalu to dokonce jedl

Kdyby se vyučené prodavačky někdo zeptal, jestli by se někdy rozvedla a proč, jen těžko by hledala důvody. S Karlem byli třicet let, byl její první velkou láskou a svatbou si splnila sen. Pak přišly dvě děti a i teď vedla poměrně spokojený život.

Žádná velká láska už se nekonala, ale s manželem se respektovali, vzájemně si pomáhali a vycházeli vstříc. „Po těch letech ani nepřišla ponorka. Měli jsme se rádi, uměli jsme si vyhovět, bavilo nás pořád to samé. Vypadalo to fakt dokonale,“ usmívá se hořce Petra.

Absolutně nechutné

Všechno se změnilo v polovině října loňského roku. Liga mistrů byla pro Karla "povinností", málokdy si nechal ujít jakýkoli fotbalový zápas. Petra to věděla, neměla s tím problém. „Seděl na gauči, zády ke mně. Chtěla jsem ho překvapit, tak jsem v kuchyni připravila nachos s pálivým dipem, to měl vždycky rád. Potichu jsem k němu šla, ale to jsem neměla dělat,“ popisuje zklamaná žena.

Její drahý se totiž šťoural v nose. „To nebylo nejhorší, asi každý to někdy uděláme. Ale on vyndal holuby a strčil je do pusy. Absolutně nechutné. Zůstala jsem jako opařená. Udělal to znovu, tentokrát z něj ale vyrobil kuličku a cvrnknul ji na televizi. Zamumlal, že jsou to dřeváci a neumí ani kopat do míče.“

Otočil se a usmál se na mě

Petra vstřebala prvotní šok, tiše se vrátila zpět do kuchyně. Schválně upustila hrnec, aby na sebe upozornila. Karel se otočil, usmál se a dál sledoval fotbal. „V té chvíli jsem se rozhodla, že ho budu tajně pozorovat. Chtěla jsem prostě přijít na to, jestli to dělá pravidelně nebo to byl zkrat. Další chyba, kterou si dnes vyčítám.“

V létě padesátiletá žena bohužel přišla na věci, o kterých rozhodně vědět nepotřebovala. I když, jak se to vezme. „Teď vím, že jsem žila a pohybovala se na místech, kam můj exmanžel "ukládal" to, co si vyndal z nosu. Holuby lepil na gauč, na boky postele, v koupelně na ručníky a tak dále. Prostě všude. Nemohla jsem dál, pro mě je to nechutné a nepřekročitelná hranice. Museli jsme se rozvést, jiná cesta nebyla.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

KAM DÁL: Dovolená se psem: Lidé si často neuvědomují, čím vším svého miláčka fyzicky i psychicky trápí, říká chovatel.