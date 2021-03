Pornohvězda se svlékla v íránském klipu. Tohle video v islámské zemi pobouřilo, vzkazují jí nepěkné věci

Alexis Texas je jedna z nejpopulárnějších porno hereček v USA, jen na Instagramu ji sleduje 5,5 milionu fanoušků. Když oznámila, že bude hrát ve videoklipu íránské popové hvězdy Sasyho, který dlouhodobě žije v Kalifornii, vyvolala spoustu ohlasů.

Je horší než dětská obrna!

Některé pozitivní, z islámské republiky si však vysloužila mnoho urážek. A co teprve poté, co na veřejnost prosákly první fotky z videoklipu s názvem Tehran-Tokyo! To se v zemi, kde je náboženství úzce spjato s každodenním životem a kde jsou aplikována poměrně přísná pravidla nejen pro styl oblékání, zkrátka neodpouští.

SATRA (íránský úřad pro regulaci audiovizuálních médií) video okamžitě zakázal a zažaloval Rubiku za zveřejnění fotek i úryvků z videa. Důvod je prý ten, že pornoherečka narušuje výchovu dětí. „Tato píseň je horší než obrna. Děti teď začnou hledat jméno Alexi Texas na internetu a zjistí, čím se živí. To je nepřípustné, tím spíš, že u nás neexistuje nic jako rodičkovský zámek,“ rozčilovala se íránská novinářka a spisovatelka Emily Amraeeová.

K fotkám se prý dostane každý

Přitom v klipu nenajdete nahotu ani sexuální scény. SATRA však tvrdí, že jelikož je Sasy mezi mladými lidmi velmi populární, povede je to k touze poznávat, kdo s ním v klipu účinkuje. Podle Iran International TV přitom není vůbec těžké dostat se k fotkám pornoherečky. Téměř každý v zemi prý používá software, který odblokuje státem "zamčené" stránky.

„Jsem opravdu rozčílená. Celá jsem se třásla, když jsem klip poprvé viděla. Něco takového je nepřípustné, nemůžeme to tolerovat,” dodala Emily Amraeeová.

Sasy je pro úřady "starý známý"

Sasyho fanoušci se ale nenechali nijak znechutit. Sociální sítě už jsou plná videí, kde lidé zpívají a tančí na nový song. Teaser si jen na jeho Instagramu zobrazilo více než 14 milionů nadšenců. Sasy totiž není žádný zelenáč, mezi kontroverzní osobnosti íránské popové a rappové scény patří už více jak deset let.

Za "narušení míru" byl dokonce v roce 2010 zatčen poté, co vystoupil v nákupním centru na ostrově Kish. Také podpořil kandidaturu Mehdiho Karroubiho na prezidentský úřad v předchozím roce a vytvořil pro jeho kampaň ústřední píseň.

