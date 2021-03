Pozor, kam chodí vaše děti. Zvrhlík dělal dívkám sexuální návrhy, pracoval přitom pro mládežnickou organizaci YMCA

Chlípník byl zaměstnancem charitativní pobočky Bellshill a Mossend v Lanarkshire, pracoval pro nejstarší a největší mládežnickou organizací na světě YMCA. Dalo by se tedy předpokládat, že bude morálně v pořádku. V případě jedenatřicetiletého Skota Stephena Hendersona byl však bohužel opak pravdou.

Ptal se mě, jestli s ním budu mít sex

Dívky, kterým je dnes shodně dvacet let, kontaktoval v době, kdy jim bylo 14 a 15 na Snapchatu. Domluvil si s nim schůzku a nejprve jim začal podrobně líčit svůj sexuální život. „Pak se mě ptal, jak to mám já. A také na to, co bych řekla, kdyby mě požádal o sex,“ líčila jedna z mladých žen u soudu ve městě Holytown.

Henderson sice obě označil za lhářky, ale nebylo mu to nic platné. Podle šerifa Colin Dunipaceho byly důkazy přesvědčivé a byl shledán vinným ze sexuální komunikace s nezletilými dívkami a úmyslu zapojit se s nimi do sexuální aktivity.

Stephen Henderson scum get this picture shared . Dirty wrong yin holytown Zveřejnil(a) Edward Gardiner dne Středa 17. března 2021

Soud nemůže být benevolentní

Zvrhlík byl také zapsán do registru sexuálních delikventů. „Není možné si myslet, že by soud v takových případech postupoval jakkoli benevolentně,“ řekl Daily Record šerif.

Mluvčí společností Bellshill a Mossend YMCA sdělil, že Henderson už není jejich zaměstnancem a, jak píše Daily Record, dodal: „Budeme i nadále dělat vše pro to, abychom zajistili spokojenost všech lidí, kteří využívají naše služby.“

