Před padesátkou v životní formě. Simona Krainová prozradila recept pro dokonalý vzhled

Světově proslulá modelka Simona Krainová oslavila v únoru 48. narozeniny. Její téměř dokonalý vzhled však dává jasně najevo, že pokud člověk chce a je schopen být k sobě tvrdý a důsledný, má šanci vypadat i před padesátkou zdravě a přitažlivě. A přitom v případě modelky z Havířova to není jen o genetické výbavě, kterou potvrzuje i její sestra Yvonna. Ta už půlstoletí oslavila a Simonu krásou ani přitažlivostí rozhodně nezapře.

Pravidelné běhání a cvičení

Za Simoninými štíhlými křivkami a hezky tvarovanými břišními partiemi stojí sport. Speciálně pravidelné běhání, plank a cviky na břišní svalstvo. K této denní rutině přistoupila modelka v lednu před dvěma roky, kdy začala na svém instagramovém účtu sdílet fotky ze svých běžeckých výkonů. A hecovala sledující, aby se k jejímu nadšení přidali. Do té doby si udržovala postavu běžným cvičením, ale nijak významně se mu nevěnovala. "Začala jsem běhat před pěti lety, ale pravidelně se tomu věnuji od ledna 2019. Dříve jsem uběhla mezi pěti až sedmi kilometry, dnes dám v pohodě i kilometrů 15," nechala se slyšet modelka a jako důkaz slouží její posty na instagramu, kde ráda sdílí den co den pohled na své sportovní hodinky s aktuálním záznamem sportovního výkonu.

Rodinný život v ráji

Již třetí měsíc žije Simona Krainová spolu s manželem Karlem Vágnerem, syny Brunem a Maxem a pejskem Angelou na karibském ostrově st. Martin. Vloni tam byla dvakrát na dovolené, nyní tam rodina pobývá i z důvodu covidových opatření doma v Česku. A pravidelnému běhání se oddává i na exotickém ostrově, kde se k ní často přidává i manžel Karel. Každodenně tak máme možnost sledovat Simoniny fotky v bikinách, které už motivovaly nejednu sledující ke sportu.

A aby je modelka podpořila v jejich snažení, zveřejnila i návod, jak postavy snů ve zralejším věku dosáhnout. „Každý ráno to samý dokola... teplá voda, citron, spalovače... 6krát týdně 10 km... pak 6 min plank, posilování břicha... pokaždý je to boj... boj mojí hlavy, která má jasno, co chce vyrobit z mýho těla... ale tělo se chce válet v posteli... ale ta hlava je pokaždé silnější než to líný tělo..."

Pokud si myslíte, že k tomu musí držet také speciální a drastickou dietu, jste na omylu. Simona Krainová totiž jídlo miluje a dává svému tělu pravidelný dril i proto, aby se nemusela v jídelníčku nijak významně omezovat.

