Princ Harry s Meghan kopírují Baracka a Michelle Obamovi. Podle expertky na královskou rodinu je to chytré a výnosné

Princ Harry se nikdy netajil tím, že manžele Obamovi obdivuje a je tedy možné, že u nich spolu s Meghan našli inspiraci, jak vybudovat úspěšný byznys po odchodu z Buckinghamského paláce. Podle britského webu Express se partnerky prince a exprezidenta USA potkaly v roce 2018 v Londýně, Harry je později požádal o pomoc s jeho charitativním projektem Invictus Games pro zraněné a nemocné válečné veterány.

Okopírují vše nebo jen něco?

Pravdou je, že Barack a Michelle jsou, pokud jde o byznys, dobré příklady k následování. Jakmile opustili Bílý dům, dohodli se například na propagaci Netflixu a napsali knihy, které se okamžitě staly bestsellery. „Právě ty podle mého názoru Harryho a Meghan inspirovaly. A co si budeme povídat, Barack s Michelle toho dokázali opravdu hodně. Je to špičkováná ukázka, jak využít popularitu,“ má jasno Katie Nicholl.

Podle expertky na britskou královskou rodinu není na stole otázka, kdy je začnou Harry s Meghan napodobovat, podle ní už to dělají od chvíle, kdy opustili Londýn. „Jde spíš o to, jestli okopírují úplně vše, nebo do toho vloží i svoji invenci.“

Vyzkoušený obchodní model

Loni v listopadu vyšla už šestá kniha Baracka Obamy, tentokrát s názvem "Promised Land". A nezapomínejme, že ve funci hlavy státu USA skončil v roce 2017. Takže je neuvěřitelně výkonný. A také efektivní. „Tento obchodní model je pro Harryho s Megan jasným cílem. Je vyzkoušený a úspěšný. Je to chytrá volba, která jim může hodně přinést,“ dodala Nicholl.

Pro ty, kteří nedokázali pochopit, proč se vzdali privilégií a relativního pohodlí v Londýně, je to jasný odpověď. Jdou cestou, kterou jim ukázal pár, který oni považují za vzor. Jestli budou stejně úspěšný ukáže až čas.

