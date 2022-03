Přistihla jsem manžela, jak se uspokojuje, říká Dana (56). To ale nebylo zdaleka nejhorší

Když Dana odjela na víkend s kamarádkou, ještě netušila, že odtikávají poslední dny jejího jinak spokojeného manželství. Osud ale asi chtěl, aby to dopadlo jinak než společným stárnutím. „Řekla jsem, že se vrátím v neděli večer. Měly jsme s Petrou v plánu zůstat na jihu Čech a užít si víkend bez chlapů a stresu,“ vzpomíná.

Byl to opravdu na pohodu strávený čas. Jedinou kaňkou bylo, že kvůli špatnému počasí sešlo z nedělního pochodu. „Měly jsme nakreslenou trasu, kam půjdeme. Těšily jsme se, ale dost pršelo, takže jsme to nakonec odpískaly a rozhodly se, že vyrazíme domů.“

Bylo to jako nějaké zvíře

Dana chtěla manžela překvapit. Koupila víno, dobré klobásy a spřádala plány na romantický večer. „Někomu se to může zdát v našem věku hloupé nebo snad i divné a nepřístojné. Ale my jsme si takto čas od času užívali. Karel se chtěl milovat docela pravidelně, to mi vůbec nevadilo,“ svěřuje se.

Když ale otevřela dveře jejich bytu, nestačila se divit. „Ozývaly se tam nějaké podivné zvuky. Jako od postřeleného zvířete, nebo nevím. Šla jsem do ložnice a viděla ho tam. Měl na těle nějaké kabely, diody a já nevím, co ještě. Pouštěl si do těla elektrický proud a při tom se uspokojoval,“ je ještě dnes v šoku Dana.

Asi se úplně zbláznil

Člověk by čekal, že takto přistižený člověk okamžitě přestane a bude se přinejmenším stydět. To ale nebyl Karlův případ. „Řekl, ať se svléknu a přidám se k němu. Asi se úplně zbláznil, ta elektřina mu musela vlézt na mozek. Nic takového jsem nikdy nedělala a měla bych s tím problém i ve dvaceti, natož teď. Jeden špatný výboj a srdce přestane pracovat.“

Pro Danu to byla taková rána, že se okamžitě sbalila a odjela. „Několikrát jsme se pak sešli a diskutovali. Nemáme spolu problém. Ale rozvod byl pro mě jediným řešením. Nevím, začala jsem se ho bát. Ty pocity jsou stále čerstvé, i když už uplynuly tři roky.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

