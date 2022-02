Přítel kámošky mi v dětství hrozně ublížil, říká Olga (32). Přidává detaily, ze kterých mrazí

Jak se může poklidný večer jako mávnutím kouzelného proutku změnit v děsivý zážitek? Zeptejte se paní Olgy, má s tím zkušenost. „Byla jsem uvolněná, dobře jsem se bavila. A pak jsem ho viděla, držel se s Petrou za ruku a usmíval se tím nezapomenutelným způsobem. Krve by se ve mně nedořezal,“ začíná sympatická blondýnka své vyprávění.

Málem jsem mu rozdrtila ruku

Její kamarádka nejprve nic nepoznala. „Ale můj partner ano. Kamilovi jsem drtila ruku takovou silou, že si ji musel vykroutit. Nic neříkal, jen se na mě tázavě díval. Já mu naznačila, že musím na záchod, a rychle odběhla.“ Olga však věděla, že se na toaletě nemůže schovávat věčně. Dřív nebo později musí pryč.

Asi po deseti dlouhých minutách se tedy vrátila. Její partner ji objal, zatímco kamarádka jim představila svého přítele. „Tvrdila, že je pilot a že se seznámili na letišti, když přiletěla z dovolené. Vypadali tak šťastně. On mi podal ruku jakoby nic. Prostě si na nic nepamatoval,“ nechápala Olga.

Ještě dnes to mám jako v mlze

Jí se ale všechno vybavilo, jako by se to stalo včera. „Byl to on, "kápo" partičky, která se nám roky posmívala a šikanovala nás. Ponižovali nás nadávkami, říkali nám, že jsme tlusté a ošklivé a tak dále. V deváté třídě jsem kvůli němu musela k psychiatrovi, protože jsem to prostě nedávala,“ vysvětluje Olga.

Teď stál před ní jako nový objev jedné z jejích nejlepších kamarádek. „Já to ale v sobě nemohla dusit. Pamatuji si jen, jak mi škubla ruka, ve které jsem držela skleničku, a její obsah letí do jeho tváře. Pak jsem byla v taxíku a jela domů. Vše mám ještě dnes zahaleno mlhou, můj Kamil mi musel vše popisovat.“

Po několika dnech zavolala kamarádce a vše jí vysvětlila. „Pochopila to, poslala ho do háje. Jsem jí za to vděčná, nemohla bych se s ním setkávat. Myslela jsem, že je to vše za mnou, ale evidentně to stále někde hluboko mám.“

