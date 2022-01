Psycholog tvrdí: Když spí muž s mužem, nemusí být gay. Vysvětluje, jak to mezi chlapy chodí

Video, které Kort zveřejnil na síti Tik Tok, rozdělilo lidi na dva tábory. Jedni s ním zásadně nesouhlasí, druzí uznávají, že na jeho tvrzení může něco být. „Je to spíše chlapská věc než gay prožitek. Pro muže je sex často jen akt, jedno vystoupení, nedělají z toho více,“ tvrdí ve videu na TikToku autor několika odborných knih a mnoha publikací.

Nepřitahují je muži, ale sex s nimi

Lékaře s doktorátem z klinické sexuologie sleduje více než 300 tisíc lidí. Ti se od něj mimo jiné také dozvěděli, že mnoho mužů v sobě má větší či menší dávku narcismu, a proto prý milují pomyšlení na to, že s nimi má sex další muž.

„Všechno je o něm, proto do toho jde. Dalším důvodem, proč spolu mají sex, je skutečnost, že je to do určité míry voyeurismus. Tito muži si užívají vzrušení z aktu a nepotřebují k tomu ženy. Nepřitahují je muži jako osoby, přitahuje je sex s nimi,“ doplňuje Kort.

Každý si na to musí přijít sám

Takže, pánové, co vy na to? Pokud jste k sobě upřímní, měli byste spát s jinými chlapy. Není to přitažené za vlasy? Asi jo a ne málo. „Je mi líto, ale tomuhle opravdu nevěřím,“ napsal do komentářů pod video jeden ze sledujících.

A i když se našla i řada těch, kteří s lékařem naopak souhlasí, finální otázku, zda sex s mužem ano nebo ne, si stejně musí zodpovědět každý sám.

