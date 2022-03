Řekla jsem manželovi, že se nesvléknu. Pak mě ale před lidmi hrozně ponížil, vzpomíná Naďa (39)

Jejich vztah byl od začátku jako na houpačce. Hádky, pak udobřování. „Fakt je, že usmiřovací sex byl skvělý. Možná jsme se někdy hádali jenom proto, abychom si to pak mohli v posteli "vyříkat" a vyčistit vzduch,“ usmívá se Naďa, pro kterou ale trocha adrenalinu v manželství nebyl žádný problém.

Koukala jsem jako puk

Výzvy totiž milovala i jinak. „Lezla jsem po skalách, potápěla se. Většinou sama nebo s přáteli, manžel na to nikdy moc nebyl. Když už jsem ho vytáhla na dovolenou k moři, tak stejně ležel jako pecka na pláži. Já chtěla poznávat přírodu, lidi...“

Byla tedy velmi překvapená, když Dominik přišel jednou z práce domů s tím, že by si měli vyrazit na dovolenou. „Myslela jsem, že řekne někam na Lipno nebo do Krkonoš. Ale ne. Šokoval mě tím, že poletíme k moři a klidně na dva týdny, že už si to v práci zařídil, takže je to jenom na mně. Zírala jsem na něj jako puk,“ přiznává Naďa.

Trval na tom, ať si je zkusím

Prvotní údiv ale vystřídala radost. „Jasně, že jsem souhlasila. Objala jsem ho a pištěla jako malá holka. Tím spíš, když mě "dorazil" tím, že půjdeme nakupovat. On se mnou chtěl jít po nákupech. Nepamatuji si, kdy to udělal naposledy. Pořád opakoval, že musím mít nové plavky, protože ty staré už jsou okoukané.“

Když dorazili do obchoďáku, Naďa byla jako ve snu. „Vybrala jsem si plavky a chtěla je jít zaplatit. Ale Dominik trval na tom, že si je musím vyzkoušet. Dobře věděl, že to nesnáším. Když jsem se měla svléknout v kabince, poléval mě horký pot.“

Seděla jsem tam přes hodinu

Jak rychle zjistila, právě o to ale celou dobu šlo. Nakonec ji přemluvil, aby se svlékla a vyzkoušela plavky. „Když jsem je měla na sobě, schválně odhrnul závěs kabinky, udělal z ní několik kroků ven a nahlas tak, aby to lidi slyšeli, se mě zeptal, jestli chci tenhle zadek vážně ukazovat někde na pláži.“

Naďa měla srdce až v krku. Rychle skočila k závěsu a kabinku zatáhla. „Začala jsem brečet. Nechtěla jsem ven, měla jsem pocit, že na mě všichni budou zírat. Seděla jsem tam více než hodinu. Nemusím říkat, že jsme na žádnou dovolenou nejeli. Všechno udělal jen proto, aby mi ji znechutil a už jsem s ním nikam nechtěla.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

