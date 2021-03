Rozpolcený herec Ondřej Sokol. Bavič pro všechny skrývá něco, co by do něj málokdo řekl

Ruku na srdce. Ondřej Sokol, to je hlavně nejzábavnější člen primácké Partičky a moderátor televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Už několik let velmi populární postava v českém zábavním průmyslu se však věnuje i hlubšímu uměleckému řemeslu. V Činoherním klubu je totiž režisérem hned několika úspěšných her. Znáte jeho druhou stránku?

Nečekaný umělec

Kdo by řekl, že autor mnohdy těch nejpovrchnějších vtípků je držitelem prestižní a respektované divadelní Ceny Alfréda Radoka za talent roku a ceny Thálie za talent do 33 let. To vše za představení Osiřelý západ. Jako noc a den se tedy jeví kariéra Ondřeje Sokola.

V televizi poťouchlý bavič, který spolupracoval i na vzniku seriálu Tele, tele, či několik let hrál v Ordinaci v růžové zahradě, a na druhé straně adaptace a překlady děl Harolda Pintera, Martina McDonagha a Davida Mameta. Celkem zvládl zrežírovat úctyhodných 27 divadelních představení a mnohdy střídal zcela nečekaně žánry. Od hlubokého dramatu ke klasickému divadlu, od muzikálu k lehké komedii. To vše na prknech Činoherního klubu, Studia DVA a v Divadle Na Jezerce. V jednom z rozhovorů se přiznal: “Vždycky dělám, co mě zrovna baví.”

S humorem

Rozpolcenost kariéry Ondřeje Sokola se tak pro diváky a fanoušky může jevit pouze zvenčí. On sám moc dobře ví, co dělá. O tom, že humorem si kompenzuje intelektuální starosti, je patrné i na jeho instagramovém účtu, kde tedy v posledních týdnech není dvakrát aktivní. Když má však čas, klidně se zde přihlásí s novou identitou. Posuďte sami.

