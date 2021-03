S manželem natáčí videa a fotí na internet. A dělají to dobře, tyhle snímky vydělávají balík

Manžel prostě nafotí její pikantní fotky a dá je na OnlyFans. Normální. Tak jako my jdeme do práce, oni "makají" takto. Mnoho chlapů by samozřejmě nesouhlasilo, kdyby se jejich drahá polovička takto vystavovala. Otec dvou dětí z Phoenixu s tím problém nemá. „Kdo by nechtěl pořizovat takové sexy fotky? A navíc nechat lidi, aby nám zaplatili dovolenou,“ směje se.

Kdo chce víc, musí si připlatit

Přitom pár by se neměl špatně, ani kdyby na serveru nevydělávali. Partner Kelly totiž jako IT manažer vydělává v přepočtu více než 5 milionů korun ročně. Má ale prý velké potěšení, když může manželku ukazovat jiným.

Takže s Kelly fotí a točí videa, ve kterých se prochází nahá kolem jejich domu, mydlí se ve sprše a tak dále. A kdo chce víc, například vidět Kelly "v akci" s erotickou hračkou, musí si připlatit extra tarif. „Je to zábavná věc, kterou děláme společně. Prospívá nám to,“ tvrdí spokojená manželka.

Za peníze si také platí školu

Modelka si každý měsíc vydělá v přepočtu zhruba 120 tisíc korun. To jí pomáhá financovat zdravotnickou školu, kterou se rozhodla studovat. A její manžel si nemůže vynachválit jiskru, kterou její "podnikání" zažehlo. Navíc si spolu s Kelly udržuje postavu a snaží se žít zdravě.

Pro Kelly je prý nejdůležitější, že ji partner během focení a natáčení neustále chválí. „Během práce jsme mnohokrát přestali, abychom si spolu užili. Je to skvělé!“

KAM DÁL: Miroslava Němcová: Veřejně prohlašuji, že Miloš Zeman je zrádcem naší země.